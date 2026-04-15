Gülistan Doku’dan son mesaj! Kaybolduktan 12 gün sonra Instagram hesabına giriş yapılmış

Instagram müdahalesiyle sınırlı kalınmadı. Aynı gece sim kart takılarak WhatsApp'a giriş yapıldığı ve buradaki verilerin de silindiğinin değerlendirildiği bilirkişi raporuna yansıdı. Bu gelişme, Gülistan'ın iletişim trafiğinin sistematik şekilde ortadan kaldırıldığını ortaya koydu. Yapılan müdahale ile "iz kaybettirme" amacıyla yapıldı.

"KORKMA, DEVLETE VERMEZLER" MESAJI?

Ulusal Kriminal Büro raporlarında, Gülistan'a gönderilen mesajlarda çarpıcı ifadeler yer aldı. İncelemelerde, Gülistan'ın arkadaşı gözaltındaki Zeinal Abakarov'un mesajlarında sürekli tekrar eden "onlar" diye bahsettiği vurgu dikkat çekti. Mesaj içeriklerinde ayrıca; "Seni ONLAR'ın elinden kurtarırım", "Rus konsolosluğa git, seni korurlar", "Devlete bildirmezler, korkma" gibi ifadelerle belirli bir yetkili makamı kastettiğine dair ima ve vurgular yaptığı görüldü.

"BAŞINA NE GELDİYSE EVLENİR GİDERİZ"

Abakarov'un "Başına ne geldiyse de evlenir gideriz, sen anlatana kadar da sormam, sana ne yaptılarsa kabul ederim!" şeklindeki mesajı ise Gülistan'ın başına gelenlerle ilgili erkek arkadaşının bilgi sahibi olduğunu gösterdi. "Devlete bildirmezler" ve "korurlar" gibi ifadelerin, Gülistan'ın yetkili makamlarla bağlantılı kişilerden korktuğunu, bu içeriklerin Zaynal Abakarov'un olayın arka planına dair bilgi sahibi olduğunu da gösterdi.

KAYIP-İNTİHAR DENİLEN DOSYA ARTIK BAŞKA BİR NOKTADA

Gelinen aşamada Gülistan Doku dosyası, klasik bir kayıp vakası olmaktan çıkmış durumda. Sim kartın akıbeti, sosyal medya hesaplarına yapılan müdahaleler, silinen mesajlar ve 'ONLAR' detayı, soruşturmayı çok daha derin ve organize bir yapının araştırıldığı bir noktaya taşıdı.