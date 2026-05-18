Rasim Ozan Kütahyalı dahil 154 kişi adalete hesap veriyor

ADANA merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 161 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 154'ü adliyeye sevk edildi, 7 kişi emniyetteki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. 14 Mayıs'ta düzenlenen 'yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama' suçlarına yönelik operasyonda 21 ilde 161 şüpheli yakalandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen operasyonda, yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar suç gelirinin finansal sistem içinde aklandığı tespit edilmişti. Operasyon kapsamında 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el koyma tedbiri uygulanmış, 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesine erişim engelli konulmuştu.

'SUÇLARLA ALAKAM YOK'

OPERASYON kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın emniyetteki ilk ifadesi de ortaya çıktı. Kütahyalı, suç örgütüyle ilgisinin olmadığını öne sürdü. İfadesinde, "Söz konusu para hareketliliği, alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok" dedi.