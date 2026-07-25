Antalya’da asansör arızası korkuttu

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde bulunan Türkbeleni Millet Bahçesi'nde asansöre binen 5'i yabancı turist olmak üzere toplam 11 kişi, asansörün arızalanması sonucu yaklaşık 30 dakika mahsur kaldı. Vatandaşlar, asansörde yazılı olan teknik servis numarasını aramalarına rağmen telefonun kapalı olması nedeniyle yardım alamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 30 dakika süren çalışmanın ardından asansör yeniden çalıştırılarak 11 kişi güvenli şekilde kurtarıldı. Asansörde yaşanan panik ve havasızlık nedeniyle fenalaşan genç kıza olay müdahalede bulunuldu. Kurtarılan turist grubunda bulunan küçük yaştaki bir çocuğun ise korku nedeniyle gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.