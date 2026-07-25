Erken teşhis 24 yıllık umut öyküsüne dönüştü

KULAĞINDAKİ ağrının nedeninin geniz kanseri olduğunu öğrenen Emel Karaca, doğru tedaviyle 24 yıldır hastalıksız bir yaşam sürüyor. Erken tanının ve kararlı bir mücadelenin hayat kurtardığını belirten Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Çimen Akçay, tek taraflı kulak ağrısı ve boyunda şişlik gibi şikâyetlerin vakit kaybetmeden incelenmesi gerektiğini söyledi. 24 yıl önce 24 yaşındayken lokal ileri evre geniz kanseri teşhisi alan Karaca, teşhisin ardından radyoterapiye başladı.

AMELİYAT OLMADI

Tümörün şah damarına yakın konumlanması sebebiyle cerrahi müdahalenin mümkün olmadığı bu süreçte Karaca, 6 aylık radyoterapinin ardından tümörün tamamen temizlendiği müjdesini aldı. Geniz kanseri tedavisinde son 20-25 yılda yaşanan teknolojik dönüşümün hastaların yaşam kalitesine doğrudan yansıdığını belirten Uzm. Dr. Çimen Akçay, "Emel Hanım'ın tedavisini yaklaşık 24 yıl önce gerçekleştirdik. O dönemde bugün kullandığımız IMRT, VMAT ya da görüntü kılavuzlu radyoterapi gibi ileri teknolojiler henüz rutin kullanımda değildi. Buna rağmen o dönemin şartlarında uygulanan tedaviyle hastada kalıcı hastalık kontrolü sağlanmış olması son derece sevindirici bir sonuçtur" dedi. Günümüz tıbbi imkânlarına da değinen Akçay, "Bugün Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (IMRT) ve görüntü kılavuzlu sistemler sayesinde tümöre gereken yüksek dozu verirken çevredeki sağlıklı dokuları çok daha başarılı şekilde koruyabiliyoruz" açıklamasında bulundu.