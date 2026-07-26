Gözlerinizi güneşten koruyun

Yaz mevsimiyle birlikte güneş gözlüğü kullanımı hızla artarken uzmanlar, bu tercihin estetikten çok sağlık açısından yapılması gerektiğine dikkat çekiyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mesut Hatemi, özellikle Ege Bölgesi gibi güneş ışınlarının yoğun olduğu bölgelerde ultraviyole (UV) ışınlarının yıllar içinde gözde kalıcı hasarlar oluşturabileceğini belirterek, "Güneş gözlüğü sadece daha rahat görmek için değil, göz sağlığını ömür boyu koruyabilmek için kullanılmalıdır" dedi.

KATARAKT RİSKİ ARTIYOR

Bilimsel çalışmaların uzun süre yoğun UV ışınlarına maruz kalmanın bazı göz hastalıklarının gelişimini hızlandırdığını gösterdiğini belirten Hatemi, özellikle kataraktın bunların başında geldiğini söyledi. Uzun süre güneş altında kalan kişilerde halk arasında "göz eti" olarak bilinen pterjiyum, pinguekula, halk arasında Sarı nokta hastalığı olarak bilinen Makula dejenerasyonu gibi retina hastalıkları ve fotokeratit riskinin de arttığını anlatan Hatemi, kum ve kar yüzeylerinin güneş ışınlarını yansıtarak tehlikeyi daha da büyüttüğünü ifade etti. Öte

yandan Hatemi, toplumda hala bazı konuların yanlış bilindiğini söyledi.

10 ALTIN KURAL

Göz sağlığını korumanın altın kurallarının da bilinmesi gerekiyor: UV400 korumalı güneş gözlüğü kullanın. Gözlüğünüzü güvenilir optik mağazalarından alın. Camın koyu olmasına aldanmayın. Bebeklere ve çocuklara da güneş gözlüğü kullanmayı ve alışkanlık edinmeyi öğretin. Şapkayla birlikte kullanın. Deniz, kum ve kar ortamlarında gözlerinizi mutlaka koruyun.10.00-16.00 saatleri arasında güneşe dikkat edin. Kontakt lens kullansanız bile güneş gözlüğü takın. Çizilen veya optik kalitesi bozulan gözlüğü değiştirin. Düzenli göz muayenesini ihmal etmeyin.