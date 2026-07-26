Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi: Yol çöktü seralar zarar gördü

Ankara, İstanbul, Bursa ve Antalya'da önceki gün gece saatlerinden itibaren aralıklarla süren yağış, dün sabah saatlerinde de etkili oldu.

Ankara Mamak'ta Mutlu Mahallesi'nde yolun çökmesi sonucu bir hafif ticari araç oluşan çukura düşerken, Turgut Özal Bulvarı'ndaki alt geçitte bir araç mahsur kaldı. Bazı caddelerde biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

AĞAÇLAR SÖKÜLDÜ

Sağanağın en fazla etkili olduğu ilçelerden Mamak'ta Mutlu Mahallesi'nde bulunan Selçuklu İlkokulu'nun çevre duvarı çöktü. Antalya'nın Serik ilçesinde de etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak, büyük hasara yol açtı. Çok sayıda sera zarar gördü, ağaçlar kökünden söküldü. Serik'te önceki akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak, iki saat boyunca etkisini sürdürdü.

Rüzgarın şiddetini artırmasıyla Pınarcık Mahallesi'nde bazı noktalarda hortum oluştu. Kısa süreli ancak etkili olan hortum, geçtiği bölgelerde hasara neden oldu. Bölgede geçimini tarımla sağlayan üreticiler de fırtınadan olumsuz etkilendi. Şiddetli rüzgar nedeniyle mezarlık içerisinde bulunan çok sayıda ağaç devrildi.