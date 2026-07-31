Bakanlık ifşa etti! Yeni taklit veya tağşiş listesi yayımlandı: Gıdada sahtecilere geçit yok

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda ürünlerine ilişkin yeni listeyi paylaştı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, laboratuvar sonuçlarıyla uygunsuzluğu kesinleşen ürünleri üreten veya piyasaya sunan firmaların adı, ürün adı, marka bilgisi, parti ve seri numaralarının kamuoyunun bilgisine sunulabileceği belirtildi.
ET ÜRÜNLERİNDE KANATLI ETİ VE SAKATAT TESPİT EDİLDİ
30 Temmuz 2026 tarihli listede özellikle et ve et ürünleri kategorisinde çok sayıda uygunsuzluk kaydedildi.
Bursa'da Sarıyer Börekçisi-Hatice Doğdu firmasına ait pişmiş kıymalı börek iç harcında kanatlı eti tespit edildi.
Adana'da faaliyet gösteren bazı işletmelerin dana sucuklarında da kanatlı eti bulundu. Listede yer alan ürünler arasında:
Derinalp Kardeşler markalı ısıl işlem görmüş dana sucuk,
Pozantı Yöresel markalı dana sucuk,
Teskinoğlu markalı ısıl işlem görmüş dana sucuk yer aldı.
Ayrıca Ankara ve Elazığ'daki bazı köfte ve yemek ürünlerinde mekanik ayrılmış kanatlı eti ile sakatat tespit edildi.
SÜT ÜRÜNLERİNDE BİTKİSEL YAĞ VE JELATİN UYGUNSUZLUKLARI
Bakanlığın açıkladığı listede süt ve süt ürünleri kategorisinde de çeşitli uygunsuzluklar görüldü.
Bursa'da İnkaya markalı 500 gram yoğurtta jelatin tespit edilirken, Aydın'da İlayda Çiftliği Taze Kaşar Peyniri ürününde düşük yağ oranı, bitkisel yağ ve eritme tuzu kullanımı belirlendi.
Elazığ'da Bilal Koç Süt ve Süt Ürünleri markalı tuzlu tereyağında, Gaziantep'te Fatih Bey markalı beyaz peynirde ve Kars'ta KRS Metinbey markalı tereyağında bitkisel yağ tespit edildi.
Kayseri'de Narlitepe Doğanın Sevgisi markalı eritme peynirinde ise bitkisel yağ ve nişasta bulundu.
ZEYTİNYAĞLARINDA TOHUM YAĞI KARIŞTIRILDIĞI BELİRLENDİ
Bitkisel yağ ürünlerinde de çeşitli uygunsuzluklar tespit edildi.
Bakanlığın listesinde yer alan bazı zeytinyağı ürünlerinde, zeytinyağı yerine veya zeytinyağına karıştırılarak tohum yağlarının kullanıldığı belirlendi.
Uygunsuzluk tespit edilen ürünler arasında:
Ayvalık Naturel Sızma Zeytinyağı
Bal Çiftliği Gurme Sızma Zeytinyağı
Alin Naturel Sızma Zeytinyağı (1 L) yer aldı.
BAL VE SALÇADA DA UYGUNSUZLUK TESPİT EDİLDİ
Ankara'da Zaraköy markalı süzme çiçek balında taklit veya tağşiş tespit edildi.
Manisa'da ise tatlı biber salçasında gıda boyası kullanıldığı belirlendi.
BAKANLIKTAN VATANDAŞLARA LİSTE KONTROLÜ ÇAĞRISI
Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin güncel taklit ve tağşiş listelerine e-Devlet üzerinden "Güncel Gıda Kamuoyu Duyurusu Hizmeti" aracılığıyla ulaşabileceğini bildirdi.
Bakanlık ayrıca sonlandırılmış duyuru bilgilerine de ilgili hizmet kanalları üzerinden erişilebileceğini açıkladı.
İŞTE BAKANLIĞIN YAYIMLADIĞI YENİ TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ...
İŞTE BAKANLIĞIN YAYIMLADIĞI YENİ TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ...
İŞTE BAKANLIĞIN YAYIMLADIĞI YENİ TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ...
İŞTE BAKANLIĞIN YAYIMLADIĞI YENİ TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ...