Bakanlık ifşa etti! Yeni taklit veya tağşiş listesi yayımlandı: Gıdada sahtecilere geçit yok

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda ürünlerine ilişkin yeni listeyi paylaştı.

30 Temmuz 2026 tarihli listede özellikle et ve et ürünleri kategorisinde çok sayıda uygunsuzluk kaydedildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, laboratuvar sonuçlarıyla uygunsuzluğu kesinleşen ürünleri üreten veya piyasaya sunan firmaların adı, ürün adı, marka bilgisi, parti ve seri numaralarının kamuoyunun bilgisine sunulabileceği belirtildi.

Adana'da faaliyet gösteren bazı işletmelerin dana sucuklarında da kanatlı eti bulundu. Listede yer alan ürünler arasında:

Derinalp Kardeşler markalı ısıl işlem görmüş dana sucuk,

Pozantı Yöresel markalı dana sucuk,

Teskinoğlu markalı ısıl işlem görmüş dana sucuk yer aldı.

Ayrıca Ankara ve Elazığ'daki bazı köfte ve yemek ürünlerinde mekanik ayrılmış kanatlı eti ile sakatat tespit edildi.

SÜT ÜRÜNLERİNDE BİTKİSEL YAĞ VE JELATİN UYGUNSUZLUKLARI

Bakanlığın açıkladığı listede süt ve süt ürünleri kategorisinde de çeşitli uygunsuzluklar görüldü.

Bursa'da İnkaya markalı 500 gram yoğurtta jelatin tespit edilirken, Aydın'da İlayda Çiftliği Taze Kaşar Peyniri ürününde düşük yağ oranı, bitkisel yağ ve eritme tuzu kullanımı belirlendi.

Elazığ'da Bilal Koç Süt ve Süt Ürünleri markalı tuzlu tereyağında, Gaziantep'te Fatih Bey markalı beyaz peynirde ve Kars'ta KRS Metinbey markalı tereyağında bitkisel yağ tespit edildi.

Kayseri'de Narlitepe Doğanın Sevgisi markalı eritme peynirinde ise bitkisel yağ ve nişasta bulundu.