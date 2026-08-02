AĞUSTOS AYI SAÇ KESİM GÜNLERİ | Saç kesimi günleri mi? Ağustos'ta hangi gün saç kesilir?

Saçını kestirmeyi ya da bakım yaptırmayı düşünenlerin gündeminde yine ay takvimi var. Bilimsel olarak kesinliği kanıtlanmamış olsa da Ay'ın evrelerinin saçın uzamasını etkilediğine inanan birçok kişi, en uygun günleri takip ederek kuaför randevusunu buna göre planlıyor. İşte Ağustos ayında saç kesiminin detayları…

SAÇIN HIZLI UZAMASI İÇİN HANGİ GÜNLER TERCİH EDİLİYOR?

Ay takvimini takip edenlere göre saçın daha hızlı uzamasını isteyenler, Yeni Ay'dan İlk Dördün'e kadar olan büyüyen Ay dönemini tercih ediyor. Bu nedenle 14-28 Ağustos 2026 tarihleri, saç kesimi için en çok önerilen dönemlerden biri olarak kabul ediliyor.

Özellikle 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28 Ağustos tarihleri, saç uzamasını desteklediğine inanılan günler arasında gösteriliyor.