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Haberler Yaşam AĞUSTOS AYI SAÇ KESİM GÜNLERİ | Saç kesimi günleri mi? Ağustos'ta hangi gün saç kesilir?

AĞUSTOS AYI SAÇ KESİM GÜNLERİ | Saç kesimi günleri mi? Ağustos'ta hangi gün saç kesilir?

Saç kesimi ve bakımını Ay'ın evrelerine göre planlama geleneği günümüzde de ilgi görmeye devam ediyor. Bilimsel olarak kesin bir kanıt bulunmasa da birçok kişi, daha gür ve hızlı uzayan saçlar için ay takvimine göre en uygun tarihleri araştırarak bakım planını buna göre oluşturuyor. Ağustos 2026'da saç ne zaman kestirilir? İşte ay takvimine göre öne çıkan günler…

HABER MERKEZİ

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Saçını kestirmeyi ya da bakım yaptırmayı düşünenlerin gündeminde yine ay takvimi var. Bilimsel olarak kesinliği kanıtlanmamış olsa da Ay'ın evrelerinin saçın uzamasını etkilediğine inanan birçok kişi, en uygun günleri takip ederek kuaför randevusunu buna göre planlıyor. İşte Ağustos ayında saç kesiminin detayları…

AĞUSTOS 2026 AY EVRELERİ

8 Ağustos 2026: Son Dördün

14 Ağustos 2026: Yeni Ay

22 Ağustos 2026: İlk Dördün

29 Ağustos 2026: Dolunay

SAÇIN HIZLI UZAMASI İÇİN HANGİ GÜNLER TERCİH EDİLİYOR?

Ay takvimini takip edenlere göre saçın daha hızlı uzamasını isteyenler, Yeni Ay'dan İlk Dördün'e kadar olan büyüyen Ay dönemini tercih ediyor. Bu nedenle 14-28 Ağustos 2026 tarihleri, saç kesimi için en çok önerilen dönemlerden biri olarak kabul ediliyor.

Özellikle 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28 Ağustos tarihleri, saç uzamasını desteklediğine inanılan günler arasında gösteriliyor.

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