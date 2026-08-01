Can Kolukısa kimdir, neden vefat etti?

"Kapıcılar Kralı", "Züğürt Ağa" ve "Selamsız Bandosu" gibi yapımlar usta oyuncunun sinema hayatında öne çıkarken acı haber sonrası "Can Kolukısa kimdir, kaç yaşında, nereli" sorusu merak edildi.

Can Kolukısa, 14 Mayıs 1934 tarihinde Eskişehir'de doğan Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Oyunculuğa 1953 yılında İstanbul Üniversitesi Gençlik Tiyatrosu'nda başlayan Kolukısa, kariyeri boyunca Cep Tiyatrosu, Oda Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Sahne Z ve Halk Oyuncuları gibi önemli tiyatro topluluklarında görev aldı.

Işık Lisesi'nden mezun olduktan sonra Fransa'daki Sorbonne Üniversitesi Tiyatro Enstitüsü'nde tiyatro eğitimi gören Kolukısa, bu dönemde yazar Pınar Kür ile evlendi. Çiftin Emrah Kolukısa adında bir çocuğu bulunuyor.