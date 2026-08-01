Gömeç söndü, Aydın alev alev! Yangınlarla canla başla mücadele

CANLA BAŞLA MÜCADELE

Türkiye'nin genelinde üretilen çam fıstığının yüzde 80'ini, dünya genelinde ise yüzde 10'unu karşılayan, doğa harikası Kozak Yaylası'nı da tehdit eden yangında Tıfıllar Mahallesi'nde bazı ahırlar yanarken, jandarma ve AFAD ekipleri bölgedeki hayvanları kurtardı. Yangında, alevlerin sıcaklığıyla aracın turbosunun patlaması sonucu vücudunda 2. derece yanıklar oluşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Nazım Ergelen ile olay yerinde bulunan İhlas Haber Ajansı Muhabiri Murat Aydoğan'ın tedavisi ise Balıkesir Şehir Hastanesi'nde sürüyor. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, yangının O.G. ve M.Y.'nin evlerinin bahçesinde kaynak yaptıkları sırada çıkan kıvılcımdan başladığını, gözaltına alınan 2 şüphelinin çıkarıldıkları Burhaniye Adliyesi'nde, Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildiğini açıkladı.

AYDIN YANGINI SÜRÜYOR

Aydın'ın Çine ilçesinde önceki gün 15.00 sıralarından Kavşit Mahallesi'nde ormanlık alanda başlayan yangına da 9 helikopter, 3 uçak ile havadan 42 arazöz, 9 su tankeri, 4 dozer, 315 personelle kardan müdahale devam edildi. Alevlerin tehdit ettiği Kavşıt, Mutaflar, Dutluoluk ve Tatarmemişler mahallelerindeki hayvanlar tahliye edilerek, Çine Canlı Hayvan Pazarı'na getirildi. Dutluoluk Mahallesi sakinlerinden Tayfun Kaya, "Evlerimizi tahliye etmek zorunda kaldık. Bir bağ evimiz ve zeytinliklerimiz yandı" derken, Elif Sulargil ise "Hayvanlarımızı kurtardık ama köyümüz tehlike altında. Allah kimseye yaşatmasın" dedi.