Sebepler tesir etmez, itaat eder

Konuk yazar Selahattin Gezer yazdı...

Kâinatta hâkim olan tesir değil, İlâhî emre itaattir. İnsan, kâinata ilk nazarında sebeplerin iş gördüğünü zanneder. Güneş ısıtıyor, yağmur bitiriyor, toprak büyütüyor, ağaç meyve veriyor... Hâlbuki biraz tefekkür edildiğinde görülen manzara bambaşkadır. Kâinatta hâkim olan şey tesir değil, itaattir. Çünkü tesir için ilim gerekir, irade gerekir, kudret gerekir. Hayal bile tek başına hiçbir şey meydana getiremez. İnsan zihninde muhteşem bir saray tasarlar; odalarını, pencerelerini, bahçesini en ince ayrıntısına kadar hayal eder. Fakat o hayal, bir tek taşı yerinden oynatamaz. Çünkü meydana getirmek için yalnız tasavvur yetmez. İlim gerekir, irade gerekir, kudret gerekir. Tabiat da böyledir. Ne ilmi vardır... Ne iradesi... Ne şuuru... Ne de kudreti...

NASIL YARATICI OLABİLİR?

Tabiat, ancak Cenâb-ı Hakk'ın kâinatta cari olan âdetlerinin ve kanunlarının bir unvanıdır. Kanun ise icraat yapan değil, icra edilen nizamın adıdır. Kanunlar konuşmaz, düşünmez, tercih etmez ve hiçbir şeyi vücuda getiremez. Demek ki hakikî Müessir, kanun değil; kanunları vaz'eden, her an işleten ve "Ol!" emriyle varlıkları yaratan Allah Celle Celâluhu'dur. Sebepler ise O'nun emrine boyun eğmiş sessiz memurlardır. İşte bunun içindir ki, sebeplerin dili tesir değil, itaattir. Güneş doğmayı seçmez; emrolunduğu için doğar. Bulut yağmayı tercih etmez; emrolunduğu zaman yağar. Toprak bitirmeyi bilmez; kendisine verilen vazifeyi yerine getirir. Bir hücre kendi kendine karar veremez. Bir atom kendi başına hareket edemez. Kâinatın en küçük zerresinden en büyük galaksisine kadar her şey, mutlak bir emrin karşısında boyun eğmiş vaziyettedir. İtaat eden ise hakikî müessir olamaz. Emri alan, emri verene ortak olamaz. İnsan, sebepleri dikkatle okuyunca onların tesir ettiğini zanneder; iman nazarıyla okuyunca ise yalnızca itaat ettiklerini görür. Yüz çekirdeği toprağa atarsınız. Bir kısmı filizlenir, ağaç olur; bir kısmı görünürde filizlenmez. Fakat hiçbirisi vazifesiz değildir. Filizlenen çekirdek dallarıyla, yapraklarıyla ve meyveleriyle Rabbini tesbih eder. Filizlenmeyen çekirdek ise toprağa karışarak, başka canlılara rızık olarak veya kendisi için takdir edilen başka hikmetlere hizmet ederek yine Rabbini tesbih eder. Çünkü tesbih yalnız meyve vermek değildir. Yeşil yaprak da tesbihtedir. Kurumuş yaprak da... Açmış çiçek de Allah'ı zikreder. Toprağın bağrındaki çekirdek de... Biz çoğu zaman sadece neticeyi alkışlıyor, vazifeyi göremiyoruz. Hâlbuki mahlûkatın kıymeti neticesinde değil, emre olan sadakatindedir. Her şey zıddıyla bilinir. Sağlık, hastalıkla daha iyi anlaşılır. Tokluk, açlığın diliyle konuşur. Gündüz, gece sayesinde okunur. Bahar, kışın ardından daha güzel görünür. Aynı şekilde yemyeşil bir ağaç da bize vazifenin güzelliğini anlatır; kurumuş bir ağaç da o vazifenin ne büyük bir nimet olduğunu hatırlatır. Yağan bulut rahmeti gösterirken, yağmayan bulut rahmetin kıymetini öğretir. Çirkin görünen nice hâller, güzelliğin kürsüsü olur. Eksiklikler, kemâlin değerini bildirir. Yokluklar, varlığın kıymetini haykırır. Demek ki kâinatta hiçbir şey mânâsız değildir. Her varlık, hâliyle bir hakikati ders verir. Fakat burada ince bir sır daha vardır. Bu hakikat, kusuru övmek değildir. Mümin elbette kemâle taliptir. Eksiklerini tamamlamaya, kusurlarını gidermeye çalışır. Ancak bir eksiklikle, bir musibetle veya bir mahrumiyetle karşılaştığında onu mânâsız zannetmez. Bilir ki Allah'ın abes hiçbir işi yoktur. Her şey ya bizzat güzeldir yahut neticeleri itibarıyla güzeldir.

SANATKAR SEYREDEN DEĞİLDİR

Şair sadece açmış güle şiir yazan değildir. Kurumuş yapraktaki hikmeti de okuyabilendir. Sanatkâr yalnız baharı seyreden değildir. Sonbaharın sessizliğinde de İlâhî sanatı görebilendir. Mütefekkir ise yalnız görünen güzellikleri alkışlayan değil; eksikliklerin ve zıtlıkların arkasındaki hikmeti de okuyabilendir. Hakikati gören göz için kâinatta susan hiçbir varlık yoktur. Yeşil yaprak da konuşur. Kurumuş yaprak da... Yağan yağmur da... Vazifesini tamamlamış bulut da... Hepsi aynı hakikati haykırır: "Biz tesir etmiyoruz. Biz sadece emrolunduğumuz için itaat ediyoruz." İnsan da bu büyük kâinat mektebinde aynı hakikati öğrendiği gün, sebeplerin arkasındaki Müsebbibü'l-Esbâb'ı tanır. İşte o zaman anlar ki kâinatı ayakta tutan şey, sebeplerin gücü değil; Allah'ın sonsuz ilmi, iradesi ve kudretidir. Sebepler ise o kudretin önünde, kemâl-i itaatle vazifesini yapan sessiz şahitlerdir. Kâinatın dili tesir değil, itaattir. İnsanın hakikî kemâli ise, bu büyük kâinat korosuna iradesiyle katılıp Rabbine şuurlu bir kul olabilmesidir. Eğer İşârâtü'l-İ'câz denizinden, Allah'ın yardımıyla birkaç damla hakikat elde edebildiysek, ne mutlu bize. Okyanusların katreleri adedince Allah'a hamd ve şükürler olsun. Hakikat Allah'tandır; hata ve noksan ise nefsime aittir.