Soluksuz izlenen gösteri sanatı: Jonglörlük

JONGLÖRLÜK, çeşitli nesneleri havada hızlı ve ustalıklı bir şekilde fizik ve beden kurallarını zorlayarak kullanma becerisidir. Birçok farklı obje kullanılarak gerçekleştirilen jonglörlük, kültürlerarası geçmişe ve zengin bir tarihe sahiptir. Jonglörlük, doğru zamanlama, koordinasyon ve odaklanma gerektiren bir yetenek olarak değerlendirilebilir. Genellikle top, çubuk, lobut, ateş, ip, halka, şişe, meyve ve diğer nesneler kullanılarak gerçekleştirilen jonglörlük, izlemesi eğlenceli görsel bir şov sunmayı amaçlar

KÖKENİ ESKİYE DAYANIYOR

TÜRKÇEYE Fransızca hokkabaz anlamına gelen "jongleur" sözcüğünden geçen bu şovun kökeni çok eski zamanlara kadar uzanıyor. Mısırlılar, Roma İmparatorluğu ve Çin gibi farklı medeniyetlerde jonglörlük ya da benzeri becerilerle ilgili görseller ve tasvirler bulunuyor. Genellikle festival ve törenlerde izleyicileri eğlendirmek için sahnelenirken, bu beceriyi spor ya da hobi olarak yapanlar da var. Orta Çağ'da genellikle palyaçolar ve sokak sanatçıları tarafından icra edilen bu gösteriler daha çok dikkat çekmesi için ateşli veya keskin objelerle yapılıyordu. İlerleyen yıllarda sirklerde ve tiyatroda da popülerlik kazanan bu performans, sirk sanatçıları arasında önemli bir beceri olarak kabul ediliyor.

İP ÜZERİNDE PERFORMANS

20. yüzyılda modern sirklerin popüler hâle gelmesi ve yaygınlaşmasıyla nefes kesen gösterilerin sergilendiği bu şovlar arasında en akılda kalan Fransız jonglör Jean-François Gravelet-Blondin'in Niagara Şelalesi'nde ip üzerinde yürüdüğü performanstır. Onu dünya çapında üne kavuşturan bu gösteri gazetelerin manşetlerinden duyurulmuştur. Günümüzde jonglörlük, sirk, sokak gösterileri, akrobasi şovları ve eğlence sektöründe yaygın olarak sahnelenir. Birçok yetenekli jonglör farklı objelerle hünerlerini sergileyerek izleyicilere nefes kesen performanslar sunar. Top çevirme (ball juggling), lobut çevirme (club juggling), ipe bağlı ağırlık çevirme (poi), bir ipte makara yönlendirme (diabolo) ve iki kısa çubuk yardımı ile bir uzun çubuğu çevirme (devil stick) gibi başlıca çeşitleri bulunur.Şovlarına dans figürlerini de ekleyerek "gösteri sanatçıları" olarak anılan jonglörler, sıkı bir eğitim sürecinden geçer. El-kol koordinasyonu ile gerçekleşen bu performans; denge, dikkat, hızlı refleks gerektirir ve odaklanmayı üst seviyelere taşır. Soyut ve somut düşünmeyi sağlayarak hızlı karar verme, sorun çözme, risk alma, odaklanabilme becerisini ve yeteneklerini artırır. Oldukça büyük dikkat gerektiren jonglörlüğü icra ederken bir anlık konsantrasyon eksikliği performansı sekteye uğratabilir.

JONGLÖRLÜK, çeşitli nesneleri havada hızlı ve ustalıklı bir şekilde fizik ve beden kurallarını zorlayarak kullanma becerisidir. Birçok farklı obje kullanılarak gerçekleştirilen jonglörlük, kültürlerarası geçmişe ve zengin bir tarihe sahiptir. Jonglörlük, doğru zamanlama, koordinasyon ve odaklanma gerektiren bir yetenek olarak değerlendirilebilir. Genellikle top, çubuk, lobut, ateş, ip, halka, şişe, meyve ve diğer nesneler kullanılarak gerçekleştirilen jonglörlük, izlemesi eğlenceli görsel bir şov sunmayı amaçlar.