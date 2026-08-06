Sokak ortasında eski sevgili dehşeti kan dondurdu! Meğer bu ilk vukuatı değilmiş...

Olay, dün gece saatlerinde, Şişli ilçesi Mecidiyeköy Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, doktora giden Nilda Müge Şahin (25) gece saatlerinde nöbetçi eczaneye gittiği sırada eski erkek arkadaşı Nazir I. (35) tarafından vurularak öldürülmüştü.
Şahin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgundan ailesi tarafından teslim alınırken, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
ESKİ SEVGİLİSİNİN EL VE BOYNUNU KESMEYE ÇALIŞTIĞI, 14 YIL HAPİS CEZASI ÇARPTIRILDIĞI ÖĞRENİLDİ
Yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, zanlı Nazir I.'nın 2021 yılında eski kız arkadaşı C.G. isimli kadını darp ettiği, olay sonrası gözaltına alınıp, serbest bırakıldığı ortaya çıktı.
Şahsın, serbest bırakılmasının ardından, tekrar C.G.'nin evine gittiği, genç kadının bıçakla el ve boynunu kesmeye çalıştığı ve öldürmeye teşebbüs suçundan 14 yıl hapis cezası çarptırıldığı öğrenildi.
CİNAYET ANININ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan cinayet anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda bekleyen Nilda Müge Şahin'in yanına gelen motosikletli şüphelinin silahla ateş ettiği, Şahin'in olay sonucu yere yığıldığı, ardından şüphelinin motosikletle kaçtığı, kardeşinin Şahin'in yanına koşarak gittiği anlar saniye saniye kaydedildi.