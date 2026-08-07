ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR 2026? | Özel ve Devlet üniversiteleri hangi tarihte başlıyor?

Üniversite tercih sürecinin devam etmesiyle birlikte öğrencilerin gündeminde bu kez kayıt ve ders başlangıç tarihleri yer aldı.
YKS sonuçlarıyla birlikte yeni bir eğitim hayatına başlayacak adaylar ile öğrenimine devam eden üniversiteliler, 2026-2027 akademik yılının ne zaman başlayacağını araştırıyor. 2026-2027 Özel ve Devlet üniversiteleri hangi tarihte başlıyor? İşte detaylar…
2026-2027 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Yeni akademik yılda üniversitelerin açılış tarihleri, her yükseköğretim kurumunun kendi senatosu tarafından belirlenen akademik takvime göre farklılık göstermektedir. Genellikle üniversitelerde Güz Dönemi dersleri Eylül ayının son haftası ile Ekim ayının ilk haftası arasında başlamaktadır.