Haberler Yaşam ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR 2026? | Özel ve Devlet üniversiteleri hangi tarihte başlıyor? ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR 2026? | Özel ve Devlet üniversiteleri hangi tarihte başlıyor? Üniversite hayali kuran adaylar tercih sürecine odaklanırken, yeni eğitim döneminin başlangıç tarihi de merak konusu oldu. İlk kez üniversite sıralarına oturacak öğrenciler ve eğitimine devam eden üniversiteliler, 2026-2027 akademik yılının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2026-2027 Özel ve Devlet üniversiteleri hangi tarihte başlıyor? İşte detaylar… HABER MERKEZİ









Üniversite tercih sürecinin devam etmesiyle birlikte öğrencilerin gündeminde bu kez kayıt ve ders başlangıç tarihleri yer aldı.

YKS sonuçlarıyla birlikte yeni bir eğitim hayatına başlayacak adaylar ile öğrenimine devam eden üniversiteliler, 2026-2027 akademik yılının ne zaman başlayacağını araştırıyor. 2026-2027 Özel ve Devlet üniversiteleri hangi tarihte başlıyor? İşte detaylar…