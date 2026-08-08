Türkiye bu aileyi konuşuyor! Sosyal medyada gündem olmuşlardı: 34 yıl sonra gelen mutluluğa Bakanlık desteği...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adıyamanlı Doğan ailesinin ve güzel evlatlarının yüzündeki tebessümün herkese umut olduğunu belirtti.

Ailenin bundan sonraki yolculuğunda da yanlarında olmaya devam edeceklerini aktaran Göktaş, şunları kaydetti: "Adıyaman İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda ailemiz için aile danışmanlığı sürecini başlattık. Yeni taşınacağı yuvalarında çocuklarımızın tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli planlamaları yaptık. Eğitimlerinden sosyal ihtiyaçlarına kadar her aşamayı ekiplerimizle yakından takip edeceğiz.