Haberler Yaşam Yargıtay’dan emsal karar! “Duş almayan koca”ya 360 bin TL tazminat Yargıtay’dan emsal karar! “Duş almayan koca”ya 360 bin TL tazminat Ter kokusu boşanma nedeni sayıldı, Yargıtay “tam kusurlu” dedi! Eşinin tüm uyarılarına rağmen kişisel temizliğine dikkat etmeyen ve sürekli ter koktuğu belirtilen koca hakkında verilen 360 bin liralık tazminat kararı onandı. Bu emsal karar sosyal medyada gündem oldu. İHA









Eşinden boşanmak için Aile Mahkemesi'ne müracaat eden B.D. isimli genç kadın, kocasının sürekli psikolojik ve sözel şiddet uyguladığını, ortak konutun yedek anahtarının davalının ailesinde olduğunu ve kendisinden habersiz sık sık ortak konuta gelerek istedikleri şekilde tamir ve tadilat yaptırdıklarını öne sürdü.

Davalının, ailesinin isteklerine göre yaşadığını, talep ve ihtiyaçlarda sürekli problem çıkardığını, duygusal birliktelik yaşamadığını, kişisel bakımına özen göstermediğini, ter koktuğunu, duş almadığını, birlik görevlerinin yerine getirmediğini dile getirdi. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle tarafların boşanmalarına, ortak çocuğun velâyetinin müvekkiline verilmesine, çocuk için aylık 3 bin TL iştirak nafakasına, 200 bin TL maddî ve 200 bin TL manevî tazminata karar verilmesini talep etti. Mahkemede ifade veren koca S.D. ise öne sürülen iddiaların asılsız olduğunu, her ailede yaşanabilecek olayların davacı tarafından çarpıtılarak anlatıldığını, evlilik birliğinin devamına önem verdiğini ve müvekkilinin eşini sevdiğini beyan ederek açılan davanın reddini talep etti.