Köprülü Mehmed Paşa Kimdir? Osmanlı'yı ipin ucundan alan demir yumruk sadrazam!

Osmanlı İmparatorluğu'nun XVII. yüzyılda içeride isyanların, dışarıda ekonomik krizlerin ve tükenmişliğin eşiğinde olduğu "Buhran Dönemi"nde devleti yeniden şahlandıran o efsanevi devlet adamı: Köprülü Mehmed Paşa . Yaşlı bir adamken devraldığı sadrazamlık makamında izlediği sert ve tavizsiz politikalarla imparatorluğu adeta küllerinden yeniden yaratan Paşa, dijital medyanın en çok okunan ve merak edilen figürlerinin başında geliyor.

YAŞLILIKTA GELEN ZORLU GÖREV VE PADİŞAHA ŞARTLARI

Aslen Arnavut kökenli olan Mehmed, devşirme olarak saraya girmiş ve mutfaktan divana kadar devletin pek çok kademesinde pişmişti. Osmanlı'nın adeta taht sarsıntıları yaşadığı, Valide Sultanlar saltanatının devleti kilitlediği 1656 yılına gelindiğinde, saray devleti kurtaracak tek bir isim arıyordu: Köprülü Mehmed.

Ancak Mehmed Paşa, yaşlı ve tecrübeli bir devlet adamı olarak IV. Mehmed'in huzuruna çıktığında tarihe geçecek o meşhur şartlarını sıraladı:



1. Padişah devlet işlerine kimsenin müdahalesine izin vermeyecek.

2. Atamalarda ve görevden almalarda sadece sadrazamın sözü geçecek.

3. Kendisi hakkında saraya ulaşacak hiçbir şikayet anında dinlenmeyip önce kendisine sorulacak.

Padişahın ve Valide Turhan Sultan'ın bu şartları kabul etmesiyle birlikte Osmanlı tarihinde "Köprülüler Devri" resmen başlamış oldu.