Köprülü Mehmed Paşa Kimdir? Osmanlı'yı ipin ucundan alan demir yumruk sadrazam!

Osmanlı İmparatorluğu'nun XVII. yüzyılda içeride isyanların, dışarıda ekonomik krizlerin ve tükenmişliğin eşiğinde olduğu "Buhran Dönemi"nde devleti yeniden şahlandıran o efsanevi devlet adamı: Köprülü Mehmed Paşa. Yaşlı bir adamken devraldığı sadrazamlık makamında izlediği sert ve tavizsiz politikalarla imparatorluğu adeta küllerinden yeniden yaratan Paşa, dijital medyanın en çok okunan ve merak edilen figürlerinin başında geliyor.
YAŞLILIKTA GELEN ZORLU GÖREV VE PADİŞAHA ŞARTLARI
Aslen Arnavut kökenli olan Mehmed, devşirme olarak saraya girmiş ve mutfaktan divana kadar devletin pek çok kademesinde pişmişti. Osmanlı'nın adeta taht sarsıntıları yaşadığı, Valide Sultanlar saltanatının devleti kilitlediği 1656 yılına gelindiğinde, saray devleti kurtaracak tek bir isim arıyordu: Köprülü Mehmed.
Ancak Mehmed Paşa, yaşlı ve tecrübeli bir devlet adamı olarak IV. Mehmed'in huzuruna çıktığında tarihe geçecek o meşhur şartlarını sıraladı:
1. Padişah devlet işlerine kimsenin müdahalesine izin vermeyecek.
2. Atamalarda ve görevden almalarda sadece sadrazamın sözü geçecek.
3. Kendisi hakkında saraya ulaşacak hiçbir şikayet anında dinlenmeyip önce kendisine sorulacak.
Padişahın ve Valide Turhan Sultan'ın bu şartları kabul etmesiyle birlikte Osmanlı tarihinde "Köprülüler Devri" resmen başlamış oldu.
DEMİR YUMRUK VE CELALİ TEMİZLİĞİ
Göreve gelir gelmez devletin çarklarını sert bir disiplinle yeniden yağlamaya başlayan Köprülü Mehmed Paşa, rüşvetçilere, görevi kötüye kullanan devlet memurlarına ve isyancılara karşı asla merhamet göstermedi. Anadolu'yu kasıp kavuran Celali isyanlarını ve devlete başkaldıran paşaları ortadan kaldırarak merkezi otoriteyi demir yumrukla yeniden tesis etti.
Sadece içeride değil, dışarıda da Venedik ablukasını kırarak Çanakkale Boğazı'nı yeniden Türk gemilerine açtı ve Erdel seferleriyle Osmanlı'nın gücünü Avrupalı devletlere yeniden ezberletti.
OSMANLI'NIN KADERİNİ DEĞİŞTİREN MİRAS
Ömrünün son yıllarında bile devletin bekası için gece gündüz demeden çalışan Köprülü Mehmed Paşa, arkasında sadece güçlü bir imparatorluk değil, kendisinden sonra devleti zirveye taşıyacak oğulları ve torunlarından oluşan görkemli bir hanedan bıraktı.
Osmanlı'nın uçurumun kenarından dönüşünün mimarı olan Köprülü Mehmed Paşa, cesareti, kararlılığı ve devlet adamlığıyla dijital dünyada tarih meraklılarının her zaman en çok okuduğu efsaneler arasında yer almaya devam ediyor.