Hortum, sağanak ve fırtına alarmı! 4 ilde turuncu, 25 ilde sarı kod: Meteoroloji saat verdi: İzmir ve Muğla'da listede...

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ve Orta Akdeniz kaynaklı yağışlı sistem Türkiye genelinde etkisini artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, şiddetli yağmur ve fırtına beklentisi nedeniyle 4 il için turuncu, 25 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Peki, 29 Ekim'de İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış ve fırtına bekleniyor? İşte il il güncel hava durumu tahmini…
4 İL İÇİN TURUNCU, 25 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok il için uyarıda bulundu. Muğla, Antalya, Mersin ve Adana turuncu kodla uyarılırken İstanbul, Adıyaman, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Isparta, İzmir, Kocaeli, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Sakarya, Tunceli, Şanlıurfa, Batman, Yalova ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Yetkililer, kuvvetli yağış ve fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirtti.
ANTALYA VE MUĞLA'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE HORTUM RİSKİ
Antalya ve Muğla'da etkisini sürdüren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetlenmesi bekleniyor. Antalya'nın merkez ve doğu ilçelerinde yağışların çok kuvvetli, yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Muğla ve ilçelerinde de benzer hava koşullarının etkili olması beklenirken, Meteoroloji hortum riskine karşı uyarıda bulundu.
Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi risklerin yanı sıra hortum tehlikesine karşı da dikkatli olunması istendi. Antalya'da 26 Ekim'de meydana gelen hortumda dört kişinin hayatını kaybetmiş olması, bölgedeki olumsuz hava koşullarına karşı tedbirlerin önemini bir kez daha gündeme getirdi.
İSTANBUL'DA YAĞMUR NE ZAMAN ŞİDDETLENECEK? BALIKESİR VE ÇANAKKALE'YE UYARI
Marmara Bölgesi'nde de kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İstanbul başta olmak üzere Sakarya, Yalova, Bursa ve Kocaeli'de yerel olarak çok kuvvetli yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yağmurun yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermesi, öğle saatlerine doğru ise diğer illerde de kuvvetlenmesi bekleniyor.
Kocaeli, Sakarya, Yalova ve İstanbul'un Şile ilçesinde kuvvetli yağışların cuma günü de aralıklarla devam edeceği öngörülüyor. Öte yandan Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'de bu akşam saatlerinden itibaren, özellikle kuzey ve batı kesimlerde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağış miktarının metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında olabileceği belirtiliyor.