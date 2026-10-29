Hortum, sağanak ve fırtına alarmı! 4 ilde turuncu, 25 ilde sarı kod: Meteoroloji saat verdi: İzmir ve Muğla'da listede...

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ve Orta Akdeniz kaynaklı yağışlı sistem Türkiye genelinde etkisini artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, şiddetli yağmur ve fırtına beklentisi nedeniyle 4 il için turuncu, 25 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Peki, 29 Ekim'de İstanbul , Ankara ve İzmir 'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış ve fırtına bekleniyor? İşte il il güncel hava durumu tahmini…

Yetkililer, kuvvetli yağış ve fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok il için uyarıda bulundu. Muğla , Antalya, Mersin ve Adana turuncu kodla uyarılırken İstanbul, Adıyaman, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Isparta, İzmir, Kocaeli, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Sakarya, Tunceli, Şanlıurfa, Batman, Yalova ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yapıldı.

ANTALYA VE MUĞLA'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE HORTUM RİSKİ

Antalya ve Muğla'da etkisini sürdüren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetlenmesi bekleniyor. Antalya'nın merkez ve doğu ilçelerinde yağışların çok kuvvetli, yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Muğla ve ilçelerinde de benzer hava koşullarının etkili olması beklenirken, Meteoroloji hortum riskine karşı uyarıda bulundu.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi risklerin yanı sıra hortum tehlikesine karşı da dikkatli olunması istendi. Antalya'da 26 Ekim'de meydana gelen hortumda dört kişinin hayatını kaybetmiş olması, bölgedeki olumsuz hava koşullarına karşı tedbirlerin önemini bir kez daha gündeme getirdi.