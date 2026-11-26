Sağlık Bakanlığı 3. dönem atama kurasında nefesler tutuldu! 26 Kasım Perşembe günü saat 10.30'da noter huzurunda yapılacak çekilişle kadrolar sahiplerini buluyor. Kura canlı yayını nereden açılacak, yerleştirme sonuçları saat kaçta erişime açılacak? İşte adayların kilitlendiği o bilgiler...
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI HANGİ TARİHTE YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığının açıkladığı 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama takviminde kura tarihi 26 Kasım 2026 Perşembe olarak belirlendi. Sağlık Bakanlığı, bağlı kuruluşları ve diğer kamu kurumlarının boş kadroları için yapılacak yerleştirme işlemleri, noter gözetiminde bilgisayar üzerinden gerçekleştirilecek.
Başvuru inceleme sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar, kura öncesinde itiraz değerlendirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI SAAT KAÇTA?
Sağlık Bakanlığı 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası, 26 Kasım 2026 Perşembe günü saat 10.30'da gerçekleştirilecek. Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde noter huzurunda yapılacak çekiliş, Sağlık Bakanlığının resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Kura organizasyonuna salondan katılım kabul edilmeyecek.
Öte yandan, başvurusu reddedilen ve ret gerekçesine itirazda bulunan adayların başvuruları da değerlendirildi. İtiraz incelemesinin sonuçları, Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden erişime açıldı.
AĞLIK BAKANLIĞI 2026 YILI 3. DÖNEM ATAMA KURASI TAKVİMİ
2026 yılı 3. dönem atama kurası takvimi şöyle:
30 Ekim-5 Kasım 2026: Başvuruların alınması
19 Kasım 2026: Başvuru değerlendirme sonuçlarının açıklanması
19-20 Kasım 2026: Başvurusu reddedilen adayların itiraz işlemleri
25 Kasım 2026: İtiraz sonuçlarının ilan edilmesi
26 Kasım 2026: Noter huzurunda kura çekilişi
11 Aralık 2026 saat 18.00: Atamaya esas belgelerin ilgili kurumlara ulaşması için son tarih
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASINDA YERLEŞEN ADAYLARIN SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
Kura sonucunda tercih ettiği kadroya yerleşen adaylar için sonraki aşama, atama işlemlerinin tamamlanması olacak. Sağlık Bakanlığının belirlediği takvime göre atamaya ilişkin gerekli evrakların en geç 11 Aralık 2026 Cuma günü saat 18.00'e kadar ilgili kuruma teslim edilmesi gerekiyor.
Atama başvurusunda adaylardan sağlık raporu, son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf, mal bildirim formu ile adli sicil ve askerlik durumuna ilişkin beyanlar istenecek. Bunun yanı sıra adayların mevcut çalışma durumlarına ve geçmişlerine göre ilave belgeler sunmaları da gerekebilecek.