Tarım ve Orman Bakanlığı 'nın gıda denetimlerinde alınan numuneler, Gıda Kontrol Laboratuvar müdürlüklerinde incelenerek ürünlerin insan sağlığına uygunluğu tespit ediliyor. Ülke genelindeki 41 laboratuvarda yapılan analizler sonucunda uygunsuz olduğu belirlenen gıdalar piyasadan toplatılırken, ilgili işletmelere mevzuat kapsamında idari yaptırımlar uygulanıyor. 41 laboratuvar arasında bulunan Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı'nda ise bu yıl şu ana kadar yaklaşık 25 bin numune üzerinde yaklaşık 2 milyon analiz gerçekleştirildi.

Öte yandan, gıda denetimleri sonucunda tespit edilen uygunsuzluklar, Bakanlığın internet sitesindeki 'Gıda Kamuoyu Duyurusu Sistemi'nden kamuoyuyla paylaşıyor. 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8'inci maddesi kapsamında, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş veya değiştirilmiş gıdaları üreten ya da satan firmaların adı, ürün adı, markası, parti ve seri numaraları ilan ediliyor.

'750 FARKLI ANALİZ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR'

Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Yusuf Varlık, il ve ilçe tarım müdürlüklerinde görevli gıda denetçileri tarafından alınan numunelerin, soğuk zincir korunarak numune kabul birimlerine ulaştırıldığını belirtti. Laboratuvarda yaklaşık 750 farklı analiz gerçekleştirildiğini, bunların 272'sinin akredite olduğunu ifade eden Varlık, "Bu yıl içinde yaklaşık 25 bin numunede 2 milyon civarında analiz yaptık. Yıl sonu itibarıyla 2 milyon rakamını geçeceğimizi düşünüyoruz. Taklit ürünler, içeriği uygun, özellikleri uygun ürün olarak piyasaya sunuluyor. Birebir orijinaliymiş gibi taklit ederek farklı bir ürün piyasaya sunuluyor. Tağşişte ise orijinaline uygun dışarıdan yabancı bir madde katılması, değerli bileşenlerin azaltılması anlamına geliyor. Bu hem ekonomik bir kazançta haksızlık olmasının yanında tüketicinin sağlığını doğrudan ve dolaylı olarak etkileyebiliyor" dedi.