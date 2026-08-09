Meraklısına Notlar

Kaju elmanın üstünde yetişir. Her elmadan sadece bir tane kaju fıstığı çıkar.

Mantarlar genetik olarak insan ve hayvanlara bitkilere göre daha yakındır.

Ağaçlar topraktan değil havadan yetişirler. Ağaçların topraktan bazı mineraller aldıkları doğrudur; fakat Güneş ışığı direkt ağacın içine nüfuz eder ve ağacın havadan aldığı karbondioksitteki oksijeni koparır. Geriye kalan karbon atomu ağacın ihtiyaç duyduğu su kaynağını oluşturur.

Uzayın görünür kısmındaki yıldızların sayısı tüm dünyadaki plajların kum tanelerinin sayısından fazladır

Atomun yüzde 99.99'u boştur. Bu da tüm evrenin neredeyse boşluktan ibaret olduğu anlamına geliyor.

Vücut hücrelerimiz sürekli yenilenme halindedir. Dolayısıyla her 10 yılda bir vücudunuzdaki tüm atomlar tamamen değişmiş olur. Bu da 10 yıl önceki halinizle aranızda hiçbir benzerlik olmadığı anlamına geliyor.

Vücudumuzdaki bakterilerin sayısı asıl vücut hücrelerimizden fazladır.Yusufçuklar bacakları olmasına rağmen yürüyemezler. Sadece konabilirler.

Bir palyaço balığı sürüsündeki dişi balık öldüğü zaman sürüdeki en baskın erkek dişiye dönüşür.

Bir dinozor türü olan Tyrannosaurus rex, günümüze diğer bir dinozor türü olan Stegosaurus'tan daha yakındır.



ŞAŞIRTAN KUTU

Cleopatra'nın yaşadığı dönem ise günümüze Mısır Piramitleri'nin inşa edildiği dönemden daha yakındır.