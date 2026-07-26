Yeni Parti’nin derin şifreleri

Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'e kurdurduğu YENİ PARTİ kademe kademe yapılandırılıyor.

Yapılan toplantıda en yetkili organ olan Parti Meclisi üyeleri belirlendi. Cuma gecesi, Yeni Parti'nin programı ve tüzüğü yayınlandı.

Cumartesı günü de Parti Meclisi yönetim A TAKIMINI açıkladı. Yeni Parti hayırlı olsun. Yeni Parti'de Özgür Özel'ın ikilemleri, taklitçiliği, çelişkileri, aklının böldüğü CHP'de kaldığı dikkatlerden kaçmıyor.

Özgür Özel'in Atatürk'ün CHP'yi kuruluş yöntemlerini aynen tekrar ederek, Yeni Parti'ye ÖZ CHP imajı yükleme çalışmaları başlı başına dikkat çekiyor. Özel'e sormak lazım.

Yeni Parti'yi CHP'nin mirasçısı havasına sokmaya uğraşıyorsun da, gözün CHP'de kalmış. O zaman CHP'yi neden böldün? CHP'nın 13 yıl genel başkanlığını yapmış Kemal Kılıçdaroğlu'na ne yazık ki 'HAİN KEMAL' saldırıları yapılması, CHP'yi yıkmak için akla hayale sığmayan işlere tevessül etmelerine bakılırsa, milletin bütünlüğünü düşündüklerini söylemek zor.

İMAMOĞLU'NUN PARTİSİ

Yeni Parti ismi üzerinden dikkat çeken yorumlar ilk andan itibaren yoğunlaştı. İmamoğlu'nun YENİ PARTİ kurma sevdasını uzun zamandır biliyoruz.

EKİM isimli bir partinin kurulması gizli çalışmaları geçen yıl başlamıştı. Bu isim tescillenmişti.

EKİM'in açılımı: EK(ekrem)İM(imamoğlu) idi. Çok konuşulduğundan ve üzerinden sert tartışmalar dolayısıyla İmamoğlu vazgeçti. Bu sefer, YENİ PARTİ isimli partiyi kurdurdu.

YENİ'nin de açılımı, Yol'un Y'si, Ekrem'in E'si, Netflix'in N'si, İmamoğlu'nun İ'si sosyal medyayı sallıyor. Ne tesadüf.

Diğer bir benzetme, Yeni Parti'nin kısaltılmış ismi, YEPAR. CHP'nin mirasını "Y(e)" Partisi" mi sahip olacak? sorusu akıllarda dolaşıyor. Kuruluş Felsefesi ve Siyasi Kimlik: CHP tüzüğünde partinin kökleri 9 Eylül 1923'e, Kuvayı Milliye ve Anadolu-Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ne dayandırılırken, geleneksel devletçi, Altı Ok ilkelerine dayalı tarihsel ve ulusalcı reflekslerini korunuyor. Yeni parti Görünürde merkez, özünde ise daha Batıcı, liberal ve demokrat bir çizgiyi benimsemektedir.

Parti programında Altı Ok'un benimsendiği söylenirken, ana dil hakkı savunuldu. Yerel yönetimlerin idari ve mali özerkliğinin güçlendirileceği, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın tam olarak uygulanacağı kaydedildi. Avrupa Birliği üyelik süreci hızlandırılacak, NATO'daki etkinlik artırılacak.

Avrupa Birliği üyelik sürecinin hızlandırılacağı, Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncelleneceği;

Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, AGİT ve NATO'daki etkinliğin artırılacağı kaydedildi.



ADAYIN SEÇİLMESİ

Cumhurbaşkanı adayının seçmen yoklaması, ön seçim, aday yoklaması veya merkez yoklaması yöntemlerinden biriyle belirlenmesi öngörüldü.

Uygulanacak yönteme Parti Meclisi karar verecek. Seçmen yoklamasına seçmen kütüğünde kayıtlı seçmenler, ön seçime parti üyeleri, aday yoklamasına ise partide belirli görevlere seçilmiş delegeler katılacak.

Merkez yoklaması yönteminin tercih edilmesi halinde cumhurbaşkanı adayını Parti Meclisi belirleyecek. CHP'yi bölerek istifa eden 91 milletvekiliyle kurulan Yeni Parti'de kurucu 90 milletvekilinden 80'i en yetkili organ Parti Meclisi'ne (PM) girdi. Hakkında başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere CHP'li belediyelere ilişkin soruşturmalar ve şaibeli Kurultay kapsamında dokunulmazlık fezlekesi bulunan dört milletvekili ise PM'de yer almadı. Özgür Özel'in sağ kolları olarak bilinen Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile Ekrem Imamoğlu'na çok yakın, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, CHP'nin son YDK üyelerinden İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer listeye alınmadı. Bu konuda, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in tartıştıkları öğrenildi.

İmamoğlu; Karabat ve Özer'in PM'ye alınmasını ve oradan genel başkan yardımcılığı görevine getirilmesini istedi. Özgür Özel bu isimlere itiraz edince İmamoğlu da Özgür Özel'in sağ kolları Ağbaba ve Bulut'un PM listesine girmesini veto etti. Bu isimlere yönelik CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi arındırma yolunda örnek aldığı bilindiğinden, manidar bir durum ortaya çıktı. Özellikle, Özel'in yeni genel başkan olmasına karşın, Ağbaba ve Bulut'a sahip çıkamaması Özel'in aleyhinde konuşmalara konu olurken, Kılıçdaroğlu'nun haklılığına işaret ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun görevden aldığı YSK temsilcisi YDK'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu temsilciliği görevinden aldığı Mehmet Hadimi Yakupoğlu YDK üyesi oldu.



10 YEDEK VEKİL KALDI

Özgür Özel yönetiminin iki numaralı adamı olan Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı olan Gül Çiftçi'nin istifa etmemesi çok dikkat çekti. Özel'in bu iki ismi ve 8 vekili CHP'de özellikle tuttuğu ve Ağustos ayından itibaren kademeli olarak istifa ettirerek, Yeni Parti'ye geçecekleri konuşuluyor.

Özel'in, "CHP'den bize gelenler devam ediyor" taktiğini uyguladığı belirtiliyor.

Parti yönetiminin şekillendiği MYK'da görev dağılımı:

- Genel Sekreter: Yunus Emre(İkinci adam)

- Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ensar Aytekin

- İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Özgür Ceylan

- Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yaşar Tüzün

- Hukuk, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gizem Özcan

- Yurt dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Nurhayat Altaca Kayışoğlu

- Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Utku Çakırözer

- Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aylin Yaman

- Parti Sözcüsü: Zeynel Emre



SONUÇ

ÖZGÜR Özel-Yeni Parti ile CHP arasındaki temel stratejik, yapısal ve ideolojik ayrılıklar var. CHP, Altı Ok ilkelerine dayalı tarihsel ve ulusalcı reflekslerini koruyor. Ekrem İmamoğlu etkisiyle, Yeni Parti görünürde merkez, özünde ise daha Batıcı, liberal ve demokrat bir çizgiyi benimsiyor. KİMLİK KONUSUNDA EKREM İMAMOĞLU İLE ÖZGÜR ÖZEL'İN önümüzdeki süreçte fıkrı ayrılık tohumlarının artacağı belirtilirken, İKİLİ LİDERLİĞİN devamının sıkıntılı olacağı ifade ediliyor.