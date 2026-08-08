İslam dünyasında üçlü anlaşmanın derinliği

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GÜN olacaktır.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan gelecek yılların büyük stratejik hamlelerinden birisini gerçekleştirdi.

Bu hamleyi gerçekleştiren Erdoğan RİYAD'a gitti. Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile buluştu. TARİHİ İMZALAR ATARAK MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI yapıldı. MEKKE Anlaşması'nın temelini ortak savunma anlayışı oluşturuyor. BİR ÜLKEYE SALDIRI ÜÇ ÜLKEYE YAPILMIŞ SAYILACAK. Böylece Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan askeri tehditler karşısında ortak irade ortaya koyacak. Bu yönüyle anlaşma, NATO'nun bir üyeye yönelik silahlı saldırının tüm üyelere yapılmış sayılmasını öngören 5. maddesine benziyor.

Başkan Erdoğan'ın aylar süren müzakere ve diplomasi girişimleri neticesinde kaydedilen bu stratejik gelişme bölgede ve geniş coğrafyada barışın, istikrarın korunması açısından yeni güvenlik mimarisinin temeli atıldı.

MEKKE PAKTI'NIN ÖNEMİ

Küresel sistem jeopolitik çatışmaların ürettiği jeoekonomik kördüğümü tartışırken, Başkan Erdoğan 'oyun kurucu' ve 'denge kurucu' tecrübesiyle, ticaret, enerji ve kalkınma koridorlarını aynı stratejik vizyon altında buluşturarak yalnızca kendi bölgesinin değil, Avrupa'dan Körfez'e uzanan geniş coğrafyanın istikrarına katkı sunuyor ve yeni bir çözüm mimarisi inşa ediyor. Türkiye, SuudiArabistan ve Pakistan'ın imzaladıklarıkapsamlı savunmaanlaşmasıyla, nükleer,savunma sanayii ve jeopolitikkaynakları birleştirenstratejik bir iş birliğini tarihiboyuta taşıyor. Pakistan'ınnükleer caydırıcılığı, Türkiye'ninsavunma teknolojisive Suudi Arabistan'ınekonomik gücüne dayananbu ittifak, bölgede yeni birgüvenlik mimarisi oluşturmapotansiyeli taşıyor. Türkiye,Suudi Arabistan ve Pakistanarasında imzalanan savunmaanlaşması, teknoloji,finans ve nükleer caydırıcılıkunsurlarını birleştirerek OrtaDoğu ve Doğu Akdeniz'deyeni bir güvenlik mimarisioluşturuyor. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki MEKKE anlaşması Orta Doğu ve Güney Asya hattında askeri koordinasyonu ve stratejik güvenlik iş birliğini kurumsallaştırmayı amaçlayan dönüm noktası niteliğinde yeni bir güvenlik ekseni Suudi Arabistan ekonomik ve dini ağırlığıyla, Türkiye gelişmiş savunma sanayisi ve etkin askeri kapasitesiyle, Pakistan ise nükleer gücü ve köklü askeri tecrübesiyle bu yapıya farklı bir güç unsuru katmaktadır. Müslüman 3 ülke tarafından oluşturulan ortak savunma ve kriz yönetimi refleksleri uluslararası kamuoyunda NATO'nun 5. maddesini andıran bir caydırıcılık arayışı olarak değerlendirilmektedir.

Türkiye'nin Gazze ve Orta Doğu krizi diplomatik hattı ile Pakistan'ın Asya'daki arabuluculuk rolleri, bu paktın sadece askeri değil, aynı zamanda diplomatik bir ağırlık merkezi olacağını göstermektedir. İslam dünyasının en stratejik üç ülkesinin kendi güvenliğini koordine etmesi bağımsız bir güvenlik akıl havuzu yaratmaktadır. Pakistan'ın, Müslüman çoğunluklu ülkeler arasında nükleer silaha sahip olduğu bilinen tek ülke olması, Türkiye Suudi Arabıstan beraberlığı ıle Orta Doğu'daki güvenlik dengeleri açısından dikkat çekici bir adım niteliği taşıyor.



DÜŞMANLARA GÖZ DAĞI

Anlaşma, katil Netanyahu, Güney Kıbrıs Rumları ve Yunanistan için bir göz dağı manasına geliyor. Netanyahu'nun Orta Doğu'yu cehenneme çevirmeyi amaçlayan işgalci zihniyeti malum. Diğer yanda da Asya- Pasifik'te sular giderek ısınıyor. Çin'in Tayvan ile mücadelesi, ABD'nin bir an önce Çin'e yönelik somut adımlar atma isteği süreci daha karmaşık kılıyor.

Bölgesel çatışmalar, göçler, konvansiyonel savaşlar, siber saldırılar ve hibrit tehditler belki de hiç olmadığı kadar yoğun.

İşte böyle kaotık durumda, 3 Müslüman ülke Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan MEKKE anlaşmasıyla pozisyonlarını güçlendiriyor, safını belli ediyor.

Üçlü savunma anlaşması çok geniş bir coğrafyayı etkileyecek.

Önemli parametre: İslamabad yönetiminin özellikle nükleer güce ve kuvvetli hava kuvvetleri açısından iyi bir noktada olduğu biliniyor.

Suudi Arabistan'ın bu noktada mali gücüyle öne çıkabileceğini ve özellikle askeri projelerde çok ciddi hızlanmalar yaşanabileceği değerlendiriliyor. Bu noktada Türkiye'nin savunma sanayiindeki lider pozisyonu hayli değerli. Kimi kritik projelerde daha hızlı bir gelişim süreci yaşanabilecek.

Türkiye'nin Suriye, Irak, Doğu Akdeniz gibi yakın bölgelerde, Kızıldeniz'de Basra Körfezi'nde Doğu Akdeniz'de gücü Mekke anlaşmasının temellerini oluşturuyor. TÜRKİYE- SUUDİ ARABİSTAN SAVUNMA SANAYİ İŞBİRLİĞİ. KAAN SAVAŞ UÇAĞI VE INSANSIZ HAVA-KARA savunma işbirliğine yönelecek. Türkiye-Pakistan arasında çok büyük savunma işbirliği var. Pakistan donanmasını Türkiye güçlendiriyor.



SONUÇ

Geçen hafta, geniş coğrafyada artan jeopolitik gerilimler sonucu Güney Kızıldeniz'i Aden Körfezi ve Hint Okyanusu'na bağlayan küresel ticaret ve enerji sevkiyatları açısından kritik bir deniz geçiş noktası olan Babülmendep ve Süveyş Kanalı hattı için güvenliği sağlamak üzere stratejik bir hamle gerçekleşti. Türkiye, Suudi Arabistan öncülüğünde, Pakistan, Mısır dahil 14 ülkenin Kızıldeniz Çok Uluslu Deniz Savunma İttifakı'na yönelik destek deklarasyonuna imza attı. Türkiye-Pakistan-Suudi Arabistan arasındaki MEKKE anlaşmasına MISIR'ın katılacağı ifade ediliyor. Bölgesel krizlerin, vekalet savaşlarının ve küresel risklerin tırmandığı bir dönemde gündeme gelen MEKKE ORTAK

SAVUNMA ANLAŞMASI'NIN ucu açık. Katar, Mısır, Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün'ün önünü açıyor. Müslüman ülkelerin katılımı ile jeopolitik ve askeri güçler tek bir çatı altında birleştirildiğinde ETKİLİ BİR BLOK ve EKSEN oluşacak. Böylece dünyanın kaderinde etkili olma fırsatı çıkacaktır. Mekke Anlaşması'nın etkisinin Asya'ya, Türk Devletler Birliği'ne, Endonezya ve Malezya'ya kadar bir rüzgar estireceğini göreceğiz. Türkiye'nin Endonezya'ya 40 adet yerli ve milli KAAN savaş uçakları temini yollarının açıldığı da görülüyor. JEOPOLİTİK HAMLELER YAPAN VE TARİHİ İMZALAR ATAN BAŞKAN ERDOĞAN'IN YOLU AÇIK OLSUN.