Tarihi anlaşmanın bölgesel ve küresel yankıları

MEKKE, Müslümanlara birlikte olun mesajı veriyor. 2 milyarlık nüfusa sahip olan İslam dünyası 1. Dünya Savaşı'ndan özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun emperyalist Batı İngiltere(ABD) ve Fransa'nın kirli-sinsi planlarıyla yıkılmasından sonra çok dağınık bir duruma sokuldu.

Başı yoktu, ORTAK HAREKET ETMELERİ olmuyordu, mezhepsel rekabetler ve iç çatışmalar ortak bir dış politika yürütülmesini zorlaştırıyordu. 100 yıldır İslam dünyasının yeniden uyanışını, birlik ve beraberlikle büyük bir güç konumuna geliş ümidiyle bekleyiş yaşanıyordu.



COĞRAFYAMIZA ETKİSİ

Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan, Endonezya gibi önde gelen Müslüman ülkeler stratejik bağımsızlıklarını güçlendirme yoluna girdiler. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'yi ayağa kaldırdı. İslam dünyasını da ayağa kaldıran stratejik hamlesini gerçekleştirdi. Müslüman dünyanınönde gelen 3 ülkesiarasında ortak savunmaanlaşmasını Mekke'de imzalayarak,bir uyanış mesajıverdiler. MEKKE MÜSLÜ-MANLARIN manevi zırhınıve barış idealini sembolizeetmektedir. Ülkeler tarafındanyapılan anlaşma ilehakiki manada güvenlik vebarış misyonunun yüklenişigerçekleşiyor. Katar, Kuveyt,Bahreyn, Ürdün, Irak, Suriyeve Lübnan'ın da Mekkeanlaşmasına katılması gündemde.

Türkiye MEKKE ANLAŞMASI'nın salt savunma nitelikli olduğunu, belirli bir aktöre yönelik bulunmadığını ve diğer bölgesel ülkelere açık kaldığını özenle vurguladı. Erdoğan'ın, "Anlaşma, hiçbir ülkeyi hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlayan tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır" ifadesi çok önemli.

Başkan Erdoğan'ın sağduyulu ve kapsayıcı beyana rağmen İran nüfusunun yarısı 50 milyonluk Türklerin sevindiğini gözlerken, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin olumlu bakışları dile gelirken, ne yazık ki İran'ın devrim muhafızlarından üçlü mutabakatı hedef alan çatlak sesler yükseldi.

İran'dan yapılan şu açıklamaya bakar mısınız?: "...Suudiler şunu bilmelidir ki Türkiye ve Pakistan ile kâğıt üzerinde bir anlaşma tesis etmeleri, onlara güvenlik getirmeyecek, tıpkı yıllarca Amerikalılara tek taraflı olarak sırtlarını dayamalarının onlara güvenlik getirmediği gibi... Politikalarınızı reforme edin ki başkalarından güvenlik dilenmek zorunda kalmayasınız!" İslam dünyasınınyeniden ayağa kalkacağı birgün doğumunda İran'ın daMekke anlaşmasına katılmasıbeklenirken, maalesefbu çıkış yadırganıyor. İran'ıntek başına kalma riskinibarındırmaktadır. MekkeOrtak Savunma Anlaşmasıbağlamında şu hususlarınaltını çizmekte fayda var...

Bölgesel ve küresel barışı amaçlayan tamamen savunma odaklı bir işbirliğidir.

MEKKE artan uluslararası güvenlik tehditlerine karşı, bölgesel sahiplenme ilkesini temel almaktadır. 3 Müslüman ülkenin stratejik anlaşma belgesi, İran'ın lehine olacak, bölgesel istikrarı odaklayan "Terörsüz Bölge" hedefine de katkı sağlayacak bir adımdır. Türkiye'nin katıldığı bu anlaşma İslam dünyası için teminattır. Türkiye'nin İran'a dostluk ve kardeşlik yaklaşımı asla unutulmamalıdır. Mekke Anlaşması'na İran'ın da katılması gereğini göz önüne alırsak, dost ve kardeşlerimiz Paiıstan'ın nükleer güç sahibi olması, Müslüman İran için de psikolojik ve stratejik düzeyde "nükleer kalkan" olduğu anlaşılmalıdır.



BATI BASINI NASIL GÖRDÜ?

Katil Netanyahu çok rahatsız oldu. Mekke anlaşması, Filistin meselesine bağlı koşulları koruyan ve İsrail'i dışarıda bırakan bir Müslüman ülkeler arası kolektif savunma çerçevesi sunuyor. Üç devletten saldırmayı değil, kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu anlaşma, İran'a ve Müslüman körfez ülkelerine saldırmakta olan katil Netanyahu için, dolaylı yoldan caydırıcı etkisi olacaktır. Siyonist İsrail, Yunanistan ile aynı hatta görünen Hindistan da savunma anlaşmasından rahatsız oldu. Türkiye'nin Pakistan'la tarihi beraberliği ve her daim Azerbaycan'la birlikte Pakistan'ın her daim yanında olması elbette, Hindistan'ı daha dikkatli olmaya sevk etmesini gerektiriyor. Batı medyasının üzerinde birleştiği en net analiz, MEKKE ANLAŞMASI'NIN Washington'ın bölgedeki askeri koruyuculuk rolünün AZALDIĞINA ilişkin oldu.

The New York Times, Körfez ülkelerinin ve bölge aktörlerinin artık ABD'nin savunma taahhütlerini "yetersiz ve istikrarsız" bulduğunu yazdı.

Wall Street Journal (WSJ), üç ülkenin bölgedeki kargaşaya karşı kendi güvenliklerini kendi ellerine alma ihtiyacı hissettiğini belirtti. CNN: Riyad yönetiminin "fırtına çıktığında sızdıran bir ABD şemsiyesine" güvenmek yerine Ankara ve İslamabad ile bağımsız bir blok kurmayı seçtiği ifade edildi. The Guardian, anlaşmayı açıkça "NATO tarzı bir savunma paktı" olarak nitelendirdi. Gazete, bu ittifakın ilk büyük sınavının Yemen veya Kızıldeniz'deki Husiler olabileceğine dikkat çekti. BBC News, Londra merkezli düşünce kuruluşu RUSI'nin (Royal United Services Institute) analizlerine yer vererek anlaşmanın sahada karmaşık senaryolar doğurabileceğini belirtti. Analizde;

Suudi Arabistan ile Husiler arasında savaşın yeniden başlaması durumunda Türkiye'nin Yemen'i vurmak zorunda kalıp kalmayacağı ya da Pakistan'ın Hindistan ile yaşayacağı bir çatışmada Riyad'ın savaşa girme yükümlülüğü gibi gri alanların küresel diplomasiyi zorlayacağı yazıldı. Türkiye'nin hem bir NATO üyesi olması hem de bu pakta öncülük etmesi Batılı yorumcular tarafından yakından incelendi. Financial Times (FT), üç müttefik ülkenin bölgesel savaşlar ve istikrarsızlıkla mücadele için askeri bağları derinleştirdiğini aktarırken, Türkiye'nin gelişen savunma sanayisine geniş yer ayırdı. İngiliz basını, anlaşmanın Türkiye için bir eksen kayması değil, aksine "Bayraktar dronları" ve "KAAN milli muharip uçağı" gibi savunma teknolojileri için Suudi sermayesi ve Pakistan askeri gücüyle birleşen devasa bir pazar ve ortak üretim fırsatı olduğunu yazdı. Türkiye'nin bu adımla ittifak seçeneklerini çeşitlendirdiğini okuyucularına aktardı.



SONUÇ

KÜRESEL sistem jeopolitik çatışmaların ürettiği jeopolitik- ekonomik kördüğümü tartışırken, Başkan Erdoğan 'oyun kurucu' ve 'denge kurucu' tecrübesiyle, aylar süren müzakere ve diplomasi girişimleri neticesinde MEKKE ANLAŞMASI'NIN imzalanmasını sağladı. Başkan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonunu ilmek ilmek örüyor. HEDEF:2071 KIZIL ELMA...