1.AYAK: İngilizlerin uzundaki 24 handikap kapışmasında Spread To Joy, Grashof, Charlatan, Green Shadow ve Believe In Me öncelikli isimler.

Aybars ve Rampage yeri olanlara.

2.AYAK: 4 yaşlı Arapların 15 handikap yarışında Süpermen, Faranelli, Atçı Yılmaz ve Black Grape arasında birincilik paylaşılır.

3.AYAK: Arapların 16 handikap yarışında Singapur, Subike ve Bana Müsade öncelikle yazılmalı. Ardabey ve Salvo geniş oynayanlara.

4.AYAK: Dişi tayların kısa vade çekişmesinde Redamancy, Atomic Blonde ve Maça Kızı arasında bu yarışın kaderi şekillenir.

5.AYAK: İngilizlerin uzundaki mukavemet yarışını formunu tükselten Tribute To Joss'un kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

6.AYAK: Kısrakların kapanıştaki 3 şartlı yarışında Petekkan, It My Rain, Karavaş ve Alesta arasında kazanan belirlenir.