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Anasayfa Yazarlar Tribute To Joss
Tribute To Joss ERGUN ONARIR Tribute To Joss ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 13.02.2021, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin uzundaki 24 handikap kapışmasında Spread To Joy, Grashof, Charlatan, Green Shadow ve Believe In Me öncelikli isimler.
Aybars ve Rampage yeri olanlara.
2.AYAK: 4 yaşlı Arapların 15 handikap yarışında Süpermen, Faranelli, Atçı Yılmaz ve Black Grape arasında birincilik paylaşılır.
3.AYAK: Arapların 16 handikap yarışında Singapur, Subike ve Bana Müsade öncelikle yazılmalı. Ardabey ve Salvo geniş oynayanlara.
4.AYAK: Dişi tayların kısa vade çekişmesinde Redamancy, Atomic Blonde ve Maça Kızı arasında bu yarışın kaderi şekillenir.
5.AYAK: İngilizlerin uzundaki mukavemet yarışını formunu tükselten Tribute To Joss'un kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
6.AYAK: Kısrakların kapanıştaki 3 şartlı yarışında Petekkan, It My Rain, Karavaş ve Alesta arasında kazanan belirlenir.

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