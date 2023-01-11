İyi Parti’de ‘ilçe destekleri’ tartışma çıkardı

İyi Parti İzmir Teşkilatı'nda 22 Ocak'ta yapılacak il başkanlığı seçimi öncesi avukat Ülkü Doğan'ın TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu'nun desteğiyle adaylığını açıklamasının ardından kartlar yeniden karılmaya başladı. Doğan'ın dünkü ilçe ziyaretlerine Konak İlçe Başkanı Coşkun Tatar ile Buca İlçe Başkanı Gamze Bilgen Torun'un eşlik etmesi dikkat çekti.

10 İLÇE DESTEK AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray ile milletvekili adaylığı için görevi bırakacak İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ın desteklediği Sinan Bezircilioğlu cephesinde ise, 10 ilçe başkanından gelen destek açıklamasından kaynaklanan bir özgüven göze çarpıyor. O cepheden konuştuğumuz partililer, destek açıklayan Bayraklı, Bornova, Çiğli, Gaziemir, Ödemiş Karşıyaka, Karaburun, Bayındır, Foça ve Dikili ilçelerindeki delege sayısının seçimde oy kullanacak 671 delegenin yarısını geçtiğini belirterek, bunun da seçimi kazanmalarının büyük bir ihtimal olduğunu gösterdiğini dillendiriyorlar.

"KİMSE İPOTEK KOYAMAZ"

Peki 10 ilçe başkanının destek açıklaması Bezircilioğlu'na seçimi gerçekten kazandırır mı? Dün bunu sormak için kendisini aradım.

Bezircilioğlu bir dönüş yapmadı. Ardından aradığım Ülkü Hanım ise, çarpıcı açıklamalar yaptı ve "Delegenin iradesine kimse ipotek koyamaz" dedi. Bu da İyi Parti'de il kongresi sürecinde ilk polemiği çıkardı. Delegenin kime oy vereceğine ilçe başkanlarının değil kendi vicdanlarının karar vereceğini ifade eden Doğan, "İlçe başkanlarının bireysel desteğini açıklamasında hiçbir beis yok ancak delege adına konuşulması ise gerçekçi olmaz. İyi Parti delegelerinin hiçbirinin iradesini bir başkasının sözüne bırakacağını düşünmüyorum. Ferasetli davaranacaklarını düşünüyorum" diye konuştu.

"30 İLÇE KUCAKLAŞMALIYIZ"

Kendisinin de bazı ilçe başkanlarıyla birlikte gezmesinin "o başkanların ilçelerinin delegelerinin tamamının kendisine oy vereceği" manası taşımadığını belirten Doğan, "Bizim bu şekilde gezmemizin tek bir nedeni var, o da ilçe ve il arasında uyum olduğunu, hepsinin bir bütün olduğunu göstermek.

Birlikteliği sağlarsak ve bir bütünün parçası olursak kazanabileceğimizi ortaya koymak.

Aksini idda etmek delegeye saygısızlık olur. 22 Ocak akşamı 30 ilçe başkanımızın tamamının yeni seçilecek il başkanıyla, onu desteklesin veya desteklemesin, bir arada kucaklaşarak çıkacağına inanıyorum. O hukukumuzu korumamız gerekir" dedi.

"DELEGELER BENİ ARIYOR"

Rakibini desteklediğini açıklayan başkanlarının ilçelerinden birçok delegenin kendisini arayarak, adaylığına çok sevindiklerini söylediğini ve "Bizi rahatlattınız" dediklerini aktaran Doğan, "Bugünkü ziyaretlerimizde de en çok duyduğum cümle 'Sayenizde derin bir nefes aldık' sözleridir. Tabii aynı şekilde bana destek olaağını söyleyen başkanların yer aldığı ilçelerin delegelerinden de diğer adayları dinleyip, ona oy verecek olanlar olabilir. O yüzden ilçe başkanlarının destek açıklamaları sandık sonucuyla örtüşmez" ifadelerini kullandı. İyi Parti İzmir'de tansiyon 22 Ocak'a doğru iyice artacak gibi gözüküyor.

Bakalım ipi kim göğüsleyecek? Bu arada Bezircilioğlu da bu konuyla ilgili açıklama yapmak isterse, köşemiz kendisine de açık.