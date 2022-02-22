Büyükşehir’in derdi yeni anıt yapmak - Kulağıma Gelenler

Su fiyatlarında yılbaşındaki yüzde 18'lik artışın ardından dün de yüzde 30 daha zam yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in önceliği değişmiyor:



Heykel... Biliyorsunuz Büyükşehir, 30 Ekim 2020 depreminin yaralarını sarmak için doğru düzgün bir imar plan değişikliği bile yapamazken afetin yıldönümünde ancak bir anıt açabilmişti.

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Kulağıma gelen son bilgilere göre Soyer, şimdi de yeni bir anıt peşine düşmüş.



Cumhuriyet'in 100. yılı için 2023'te bitmek üzere Balçova Teleferik bölgesindeki sırtlara Körfez'den görülebilecek bir anıt yapmak için çalışma başlatmış. Yani İzmir'in milyonlarca lirası yine anıt ve heykele gidecek.