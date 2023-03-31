AK Parti’yi işte bu nefret söylemi güçlendiriyor

İzmir'de yapılan ve videosu sosyal medyada sıkça paylaşılan sokak röportajında bir kadın çıkmış "AK Partililerin İzmir'de yeri yok. İzmir'den gidin. Burası Atatürkçülerin" demiş. Kendisine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastederek "Yine o, yine AK Parti kazanacak" diye tepki gösteren başörtülü bir teyzeye de "İnşallah AK Parti'yle gömül" diye çemkirmiş... Yahu bu ne bitmez bir nefretmiş... Bu ne bitmez yobazlıkmış... 21 yıl geçti ama hala sürüyor.

KOALİSYONLAR VE BASKI GETİRDİ

Siyaseti az çok takip edenler, AK Parti'yi iktidara bu ülkeyi yönetemeyen koalisyonların beceriksizliği ile 28 Şubat askeri darbesinde mütedeyyin insanlara yapılan baskının getirdiğini bilir. 14 Mayıs'ta herkes serbest iradesiyle istediği siyasi partiyi destekleyecek. Kimseye lafımız olamaz.

Ancak, AK Parti'yi var eden 'koalisyon kaosu' şimdi hem de PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin de yer aldığı 7'li masa ile tekrar tedavüle sokulmak isteniyor.

AÇIKÇA PARMAK SALLANIYOR

Üzerine de AK Parti'ye gönül vermiş kesime yönelik böyle nefret söylemleri bu şekilde dillendiriliyor. Bu kesime "Hesaplaşacağız" denilerek parmak sallanıyor.

AK Parti'yi var eden sebepleri kullanarak böyle nefret söylemlerinde bulunmanın nafile sonuç doğuracağını, aksine 21 yıldır gidilen seçimlerde de görüldüğü gibi AK Parti'yi daha da güçlendireceğini göremeyecek kadar gözleri dönmüş haldeler. Bu zihniyettekiler, "Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek deliliktir" sözünü bari duysaydılar.

DERVİŞOĞLU'NDAN MEYDAN OKUMA

İyi Parti İzmir İl Başkanlığı, 2 Nisan'da üyeleri arasında kentte milletvekili adaylığı için başvuran 66 adaydan 64'ü için eğilim yoklaması yapacak.

Sonuçlarına ne kadar itibar edileceği konusunda soru işaretleri olsa da yine de parti içi demokrasinin işletilmesi açısından önemli bir adım. Genel Başkan Meral Akşener'in isteğiyle İzmir Milletvekili Aytun Çıray ve Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, eğilim yoklaması dışında tutulacak.

Ancak İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, dün yaptığı açıklamada TBMM Grup Başkanvekilliği görevinde bulunan İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu'nun kendi isteğiyle eğilim yoklamasında üyelerin kantarına çıkacağını duyurdu.

"ZAYIFLIYOR" DİYENLERE REST

Dervişoğlu, il başkanlığı seçimlerinde avukat Ülkü Doğan'ı destekledi. Ancak seçilen ise, Dervişoğlu'nun kongrede "Ben seni tanımıyorum" diyerek eleştirdiği Bezircilioğlu oldu. Çıray'ın ve Genel Başkan Başdanışmanı Ömer Karakaş'ın desteklediği Bezircilioğlu'nun seçimi kazanmasının ardından Dervişoğlu için İzmir teşkilatında gücünün zayıfladığı değerlendirmeleri yapılmaya başladı. İşte böyle bir ortamda Çıray ve Özlale'nin dışarıda tutulacak olmasına rağmen Dervişoğlu'nun isteyerek ön seçime girmesini, kendisini zayıflatmak isteyenler veya bu yönde yorum yapanlara karşı meydan okuma olarak da yorumlayabiliriz.

Bakalım sonucu ne olacak?