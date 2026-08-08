Emekliye taban maaş rehberi

Yaklaşık 5 milyon emekli için taban maaş 23.552 TL'ye çıktı. Dünden itibaren bu artışla ilgili farklar emeklilerin hesaplarına yatırıldı. Maaşı bu rakamın altında olan tüm emeklilere seyyanen ödemeler de başlamış oldu. Peki uygulama nasıl olacak? Dul yetimler nasıl alacak? Taban maaş hesabı nasıl yapılacak? Fark hangi emeklilerin hesabına yatırıldı? Milyonlarca emekli 2026 yılının ikinci artışını aldı. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 17.76 oranında artış yapıldı. Bu artış ile birlikte taban maaş yani en düşük emekli maaşı da 20 bin liradan 23 bin 552 TL'ye çıkartıldı. Bu artışla ilgili yasal düzenleme yürürlüğe girdi. Şimdi emeklilerin artıştan kaynaklanan farkları yatırıldı., Peki 23 bin 552 TL'lik taban maaş kimler için geçerli.



İşte adım adım taban maaş hesabı...

Taban maaş nedir?

Emekliler için bir süredir en düşük aylık uygulaması yürürlükte. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında bir rakam belirleniyor ve bu rakamın altında ödeme yapılmıyor. Aylığı düşük olanlara hazine desteği sağlanıyor.



Taban maaştan kimler yararlanıyor?

Taban maaş uygulaması SSK ve Bağ- Kur emeklileri için geçerli. Aynı zamanda vefat eden emeklilerin eş ve çocukları da taban maaş uygulamasından yararlanıyor.



Taban maaş nasıl uygulanıyor?

Emeklilerin ödedikleri primlerden oluşan net maaşları bulunuyor. Bu net maaşa önce oransal enflasyon artışı yapılıyor. Bu artışa ayrıca ek ödeme de ekleniyor. Çıkan rakam eğer belirlenen taban maaşın altında ise kalan kısım hazine tarafından ödenerek tamamlanıyor. Bu yılın ikinci altı ayında bütün maaşlar 23.552 TL'ye tamamlanacak.

ÖRNEK TABAN MAAŞ HESABI

Kök (net) maaş: 15.000 TL

Temmuz zamlı (%17.76) maaş: 17.664 TL

Ek ödeme: 706,56 TL

Toplam aylık: 18.370,56 TL

Hazine desteği: 5.181,44 TL

Bankaya yatacak rakam: 23.552 TL

Temmuz'da yatan maaş: 20.000 TL

7 Ağustos'ta yatacak fark: 3.552 TL

Kimlerin hesabına fark yatırılacak?

Emekliler Temmuz ayında zamlı maaşlarını aldılar. Ancak 20 bin 552 TL'ye çıkartılan taban maaş ile ilgili düzenleme maaş ödemelerine yetişmedi.

O yüzden maaş alan emeklilere şu anda Haziran ayındaki taban maaş olan 20.000 TL ödendi. Kalan 3.552 TL'lik farklar dün ilave olarak hesaplara yatırıldı. Bundan sonraki 6 ayda da 20 bin 552 lira ödenmeye devam edecek.



Emekliler önce net maaşlarına yüzde 17.76'lık artışı yapacak. Sonra yüzde 4 ek ödeme ekleyecek. Çıkan rakam 23.552. TL'nin altında ise kendilerine hazine desteği ve fark ödenecek.



Net maaşı öğrenmek mümkün mü?

E-Devlet sistemi üzerinden emekliler kök maaşlarını ve ek ödemelerini kolayca görebilirler. Emekli aylık bilgisi ve emekli ödeme bilgisi bölümlerinde net maaş, ek ödeme ve eğer varsa hazine desteğini görmek mümkün olabiliyor.



Dul ve yetim maaşları artırıldı mı?

Vefat eden sigortalıların eş ve çocuklarının aldıkları ölüm maaşları ocak ve temmuz aylarında aynı oranda artırılıyor. Bu yılın ikinci 6 ayı için aylıklar vefat eden sigortalı SSK ev Bağ-Kur kapsamında ise yüzde 17.76 oranında artırılarak ödenecek.



Taban maaş dul yetim maaşlarına da uygulanıyor mu?

Taban maaş uygulaması dul ve yetim maaşları için de geçerli oluyor. Burada aylık ödenmesinde uygulanan hisse oranları baz alınıyor. Hangi oranda ölüm aylığı alınıyorsa taban maaş da o oranda belirleniyor. Belirlenen rakamın altında kalan dul yetim maaşları hazine desteği ile o rakama tamamlanıyor.



ÖLÜM AYLIKLARINDA TABAN RAKAMLAR

yüzde : 17.664 TL

yüzde : 11.776 TL

yüzde 25: 5.888 TL