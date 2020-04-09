KOÇ:

Duygularınızı baskı altında tutarak isteklerinize belli bir disiplin sağlamayı amaçlıyorsunuz. Bugün, sezgilerinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Kendinizle ilgili bir takım planlarınız var. Karamsarlığa kapılmazsanız, motive olduğunuz işlerinizde istediğiniz başarı kazanabilirsiniz.



BOĞA:

Öfkeli davranışların size zarara verdiğini bildiğiniz halde, duygularınızı frenleyemediğiniz dönemler olabiliyor. Bugün, alıngan ve kuşkucu yönleriniz ön plana çıkabilir. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığını bildiğiniz halde, tavırlarınızda mantık eksikliği var. Çevrenizdeki kişilerin duygularından etkilenmemelisiniz. size gelecektir. Sabırlı davranmaya çalışmalı ve abartılardan kaçınmalısınız.



İKİZLER:

Ortak çalışma içinde olacağınız kişilerin beklentilerine cevap vermeden önce düşünmelisiniz. Risklerden hoşlanmadığınız için, daha sonra çıkabilecek aksiliklere hazırlıklı olmalısınız. Bugün çevresel koşullarınız yeniden irdelemelisiniz. Yenilikler ve değişimler için biraz daha zamana ihtiyacınız olacak. Hobilerinizle ilgilenmelisiniz.



YENGEÇ:

Bugün, içinizde kopan fırtınaları paylaşma konusunda cimrilik yapabilir, sizi anlamadıklarından şikayet edebilirsiniz. İçsel huzursuzluğunuzu yenmek zorundasınız. Sevdiklerinizden beklediğiniz haberleri alacak ve kısa yol seyahatleri yapacaksınız. Uzun süredir arzuladığınız tatil, gündem kazanabilir.



ASLAN:

Partnerinizden istediğiniz desteği almanıza rağmen, siz kendi aklınızı beğenen ve hareketlerinizden ödün vermeyen bir kişisiniz. Bugün, bulunduğunuz ortamlarda özgürce davranacak ve düşüncelerinizi rahat bir şekilde ifade edeceksiniz. İkna kabiliyetinizin yüksek olması nedeniyle, zorluklar sizi engellemiyor.



BAŞAK:

Gücünüzün farkındasınız. Bugün, aynı düşünceye sahip arkadaşlarınız da desteği ile yeni projeler üreteceksiniz. Özgürlük duygunuzu kişisel zevklerinizle kombine edeceğiniz özel günlerden biri. Çalışma yaşantınızda çalışkan ve disiplinli davranarak, çevrenize iyi bir örnek teşkil ediyorsunuz. Ayaklarınıza daha fazla özen göstermelisiniz.



TERAZİ:

Aşk ve çevre ilişkilerinizi birbirine karıştırmak istemiyorsunuz. Bugün, bulanacağınız ortamlarda, emin olmadığınız konularda konuşmak istemiyorsunuz. Gizemli davranışlarınız küçük ayrıntıları bile önemli hale getirebilir. Maddi konularda istediğiniz güvenceyi çevrenizin size sağlamasını istemeniz konusunda haklısınız.



AKREP:

Mars Kova burcunda ilerlerken, aile içi kişiselliğinizi sorguluyor ve mükemmel olma yolunda önemli işler planlıyorsunuz. Bugün, aynı ortak özelliklere sahip yakın dostlarınızla bir araya gelmek isteyebilirsiniz. Kendinizi iyi hissetmek için, motivasyon desteğine ihtiyaç duyacaksınız. Sağlık konusunda, dişlerinizi kontrolden geçirmelisiniz.



YAY:

Sevdiğiniz kişi ile aranızda duygusal iletişimin mükemmel gelişeceği bir gün. Arkadaşlarınızla bir araya gelerek, yeni projeler üzerinde çalışmak isteyeceksiniz. Fikirlerinizin desteklenmesinden hoşnut kalacak ve motivasyon konusunda güçlenerek, veriminizi daha da arttırmak isteyeceksiniz.



OĞLAK:

Maddi sorunlarınızı yeniden gözden geçirdikten sonra, asıl yapmak istediğiniz planlarınızı ortaya çıkaracaksınız. Bugün akıllı ve işini bilen kişilere ihtiyacınız olacak. Yeni tanışacağınız kişilerin fikirlerinden etkilenmeniz mümkün. Akıllı kişilerle yapacağınız fikir alışverişinden karlı çıkacağınız için, sezgileriniz sizi yeniden şekillendirecektir.



KOVA:

Maddi sorunlarınızı yeniden gözden geçirdikten sonra, asıl yapmak istediğiniz planlarınızı ortaya çıkaracaksınız. Bugün akıllı ve işini bilen kişilere ihtiyacınız olacak. Yeni tanışacağınız kişilerin fikirlerinden etkilenmeniz mümkün. Akıllı kişilerle yapacağınız fikir alışverişinden karlı çıkacağınız için, sezgileriniz sizi yeniden şekillendirecektir.



BALIK:

Düşüncelerinizi hiçbir şekilde değiştirmek istemediğiniz için, sizi ikna etmeleri zor oluyor. Duygusal olmaktan çok, mantıksal davrandığınız için, hatalarınızdan asgari bir şekilde zarara uğruyorsunuz. Atılımcı yönlerinizin ortaya çıktığı dönemlerden birini yaşıyorsunuz. Girişimci ruhunuzu ortaya koyarken, desteksiz kaldığınızı düşünmemelisiniz.