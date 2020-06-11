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Anasayfa Yazarlar Yıldız falınız
Yıldız falınız FİLİZ İÇKE ÖNAL Yıldız falınız filizicke@hotmail.com Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 11.06.2020, 00:00

KOÇ: ÇEVRENİZDE size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız var. Bazen tepkili davranıyor ve duygusal çıkmazlara giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartlara uyum göstermelisiniz.

BOĞA: SEVDİKLERİNİZİN fikri sizin için önemli. Daha bağımsız olmaya çalışmalısınız.
Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.

İKİZLER: ÇEVRENİZİ kuşatan akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Dostlarınızın iyi niyetle yaklaşımları karşısında siz de gereken karşılığı vereceksiniz. Ailenizle aranızda ilişkiler çok önemli.

YENGEÇ: BUGÜN hassasiyetiniz çok yüksek.
Alınganlığınız tavan yapabilir. Yaşadığınız aşk varsa, bir çok zorluklara maruz kalacaksınız.
İnatçı tavırlarınızın nedeni anlaşılmasa da dostlarınız hak verecektir.

ASLAN: MESLEKİ konularda istediğiniz şansı size verecekler ve birçok fırsatı yakalayacaksınız.
Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz. Gücünüzü çevrenize ispat etmek isteyeceksiniz.

BAŞAK: HENÜZ oluşturamadığınız olayların alt yapısı üzerinde çalışmalar yapıyorsunuz.
Bugün arkadaşlarınızla bir arada olmanın ve onların desteğini görmenin olumlu yansımalarını alıyorsunuz.

TERAZİ: İŞİNİZDE yükselme, kendiniz için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün olacağından emin olabilirsiniz.
Fikirlerinizi beğenmeyenlere karşı ani tepki göstermemelisiniz.

AKREP: YANLIŞ anlaşılma korkusu yaşıyor olmanız, kişisel enerjinizi kullanma konusunda size kısıtlamalar getirecektir.
Sorunlarınızı karşılıklı konuşmalı ve aksayan olayları gözden geçirmelisiniz.

YAY: AŞKA önem veren biri olarak, her zamankinden çok daha fazla duygularınızın yoğun olacağını bilmelisiniz. Partiden partiye koşarken, katılacağınız toplantılarda birçok kişinin dikkatini çekeceksiniz.

OĞLAK: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ yeterince kullanamıyorsunuz.
Bugün Ay'ın bulunduğu konum, aşk ilişkilerinizi gündeme getirecek.
Ortak çalışmalar içinde olduğunuz zaman, son derece huzursuzlaşıyorsunuz.

KOVA: İYİ bir dönemdesiniz. Sorunlarınızın kendi içinde zamanla çözüldüğünü göreceksiniz.
Güvendiğinizi kişilerle yapacağınız iş birliği, bu süreçte bir rahatlama yaşamanıza neden olacak.

BALIK: DUYGUSAL takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz.

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