KOÇ: BİR şeylerin tam yerinde olmadığı kuşkusu içindesiniz. Duygusal konularda detaycı kimliğiniz körükleniyor. İlişkilerinize dürüst bir şekilde yaklaşıyor, ayni duyguları karşı taraftan da bekliyorsunuz.



BOĞA: SOSYAL yaşantınızda değişimden hoşlanıyor ve bugün çevrenizden sıkılıyorsunuz.

Eski bir dostla sosyal bir etkinlikte karşılaşabilir ve geçmişten söz edebilirsiniz.

Duygularınızı gizleyeceksiniz.



İKİZLER: GECİKEN terfileriniz bu dönem açılacaktır.

İmkansız görünen olayları başaracaksınız.

Unutmanız gereken konuları bir ortamda yeniden tartışabilirsiniz. Unutulmuş bir borç aniden sizi sarsabilir.



YENGEÇ: BİR etkinlikte istemediğiniz olumsuz bir karşılaşma canınız sıkabilir. Yıllardır unutmaya çalıştığınız olayların geri tepmesiyle huzursuzluk yaşayabilirsiniz.

İçsel tepkileri dengelemek zorundasınız.



ASLAN: AŞIRI uçlarda davranışlar gösterebilirsiniz.

Çevrenizi suçlamadan önce düşünün ve isteklerinizi gözden geçirin. Hatalarınızda yanlış yargılarınız var. Katılacağınız toplantılarda sonuca varmalısınız.



BAŞAK: SAKİN olun ve mutlu başlayan günlerinizi cehenneme çevirmeyin. Koşulların dayattığı davranış şekilleri ile duygusallığınız arasında kalabilir ve çelişkiler yaşayabilirsiniz.

Gizlilik sizi çekici kılabilir.



TERAZİ: BUGÜN bulunduğunuz ortamlara güvensizlik duygusuyla yaklaşabilirsiniz.

Geçmişten kaynaklanan korkular var ve hata yapmaktan çekiniyorsunuz. Geçmişte kalan duygularınıza izin vermemelisiniz.



AKREP: BUGÜN sorularınızın cevabını alamayabilirsiniz.

Doğal yapınızı zorladığınız zaman kendinizi huzursuz hissetmenizin tek sorumlusu kendinizsiniz. Olayları değişik değerlendirerek yanlış yapıyorsunuz.



YAY: FİNANS konusunda doğru kararlar almalısınız. Bugün uzun süredir ihmal ettiğiniz işlerinizin size sorun yaratmasını istemiyorsanız, verdiğiniz sözleri tutun. Çevreniz tarafından hatalarınız gözlenecektir.



OĞLAK: DUYGUSAL enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize yansıtacaksınız. Düşüncenizi paylaşmak için kendinize farklı alanlar bulabilirsiniz. Mantığınızı zorlayacak sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.



KOVA: DUYGULARINIZIN yönlendirdiği konulara ilgi duymanıza rağmen, önünüze çıkan geleneksel engeller yüzünden kısıtlanmış hissedebilirsiniz. İçinizde nedensiz sıkıntılarınız var. Temkinli davranın.



BALIK: DERİN düşünmekten sıkıldığınız anlarda geçmişteki tecrübelerinizi örnek almalı ve eskiye takılmaktan korkmamalısınız.

İnsanlara karşı samimi ve art niyetsiz davranışınız, ilginç olayları getirebilir.