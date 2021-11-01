KOÇ: BEKLENTİLERİNİZ konusunda sorgulama içindesiniz. Çevrenizin sizden gizlediğini zannettiğiniz konular, kafanızda soru işareti oluşturabilir. Bugün kendinizi yargılama konusunda oldukça başarılısınız.
BOĞA: DUYGUSAL konularda hayallerinizi mantıklı bir şekilde irdelemeniz gerektiğini siz de biliyor, bugün aşırıya kaçan kıskançlık duygularınızı bastırmayı beceremiyorsunuz.
İKİZLER: YARATICILIĞINIZI ortaya çıkaran her türlü donanıma sahipsiniz. Başarı size uzak değil. İşinizle ilgili yeni yapılanmalara hazır olun. Aktivitelere enerjinizi olumlu bir şekilde aktaracaksınız.
YENGEÇ: AŞK konularında kendinizi enerjik ve yeni olaylara hazır hissediyorsunuz.
Bugün, karşılaşacağınız kişilerin donanımlı yapılarından olumlu etkiler alacaksınız.
Kendinizi ispat etmenin tam zamanı.
ASLAN: AİLENİZE derin hislerle bağlı olmanızdan dolayı, onların her türlü problemleri karşısında tedirgin olabiliyorsunuz. Gücünüzün farkındasınız. Bugün isteklerinizin sınırını geniş tutup taviz vermeyeceksiniz.
BAŞAK: HİSSETTİKLERİNİZ konusunda açıklama getirmiyor ve düşüncelerinizi gizleme gereği duyuyorsunuz. Kişisel egonuzun güçlü olmasından dolayı, etrafınızdaki konulara eleştirici bir gözlemle yaklaşacaksınız.
TERAZİ: DENGENİZİ bozmamak adına, pozitif düşündüğünüz konularda çevrenize taviz vermek istemeyebilirsiniz. Tartışmalardan uzak kalmanızda yarar var. Maddesel konulara daha fazla ağırlık vermeniz gerekiyor.
AKREP: İLGİLENDİĞİNİZ konuları yaratıcılığınızla süsleyebilir ve isteklerinizi çevrenize yansıtabilirsiniz. İlişkinize yükleyebileceğiniz büyük anlamlar var. Beklentilerinizin sınırını çizme konusunda zorlanabilirsiniz.
YAY: BİLİNÇALTI düşüncelerinizin sizi yönlendirmesine izin vermek için uygun bir gün içindesiniz. Gerçekleştirmeyi amaçladığınız bir çok aktivite var ve güçlü dostların desteğiniz görmek istiyorsunuz.
OĞLAK: ÇEVRENİZDE güçlü dostlarınızın olması sizi mutlu ediyor gibi görünse de, zaman içinde onlarla aranda rekabet oluşmasına neden olacak. Derin araştırmalar gündeminizi meşgul edebilir.
KOVA: YALNIZLIĞIN size sağladığı tek şey, derin düşünmenizi gerektirecek konularda yeni keşiflerde bulunuyorsunuz. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin önemini kavrayıp hedeflerinize daha sıkı sarılacaksınız..
BALIK: GÜVENDİĞİNİZ kişilerle çalışmaktan büyük bir zevk alıyorsunuz. Bugün içsel hesaplaşmalar gündeme gelebilir. Geçmiş tecrübelerinizi yaşama geçirmede sezgisel gücünüzü rahatlıkla kullanabileceksiniz.