KOÇ: BEKLENTİLERİNİZ konusunda sorgulama içindesiniz. Çevrenizin sizden gizlediğini zannettiğiniz konular, kafanızda soru işareti oluşturabilir. Bugün kendinizi yargılama konusunda oldukça başarılısınız.

BOĞA: DUYGUSAL konularda hayallerinizi mantıklı bir şekilde irdelemeniz gerektiğini siz de biliyor, bugün aşırıya kaçan kıskançlık duygularınızı bastırmayı beceremiyorsunuz.

İKİZLER: YARATICILIĞINIZI ortaya çıkaran her türlü donanıma sahipsiniz. Başarı size uzak değil. İşinizle ilgili yeni yapılanmalara hazır olun. Aktivitelere enerjinizi olumlu bir şekilde aktaracaksınız.

YENGEÇ: AŞK konularında kendinizi enerjik ve yeni olaylara hazır hissediyorsunuz.

Bugün, karşılaşacağınız kişilerin donanımlı yapılarından olumlu etkiler alacaksınız.

Kendinizi ispat etmenin tam zamanı.

ASLAN: AİLENİZE derin hislerle bağlı olmanızdan dolayı, onların her türlü problemleri karşısında tedirgin olabiliyorsunuz. Gücünüzün farkındasınız. Bugün isteklerinizin sınırını geniş tutup taviz vermeyeceksiniz.

BAŞAK: HİSSETTİKLERİNİZ konusunda açıklama getirmiyor ve düşüncelerinizi gizleme gereği duyuyorsunuz. Kişisel egonuzun güçlü olmasından dolayı, etrafınızdaki konulara eleştirici bir gözlemle yaklaşacaksınız.

TERAZİ: DENGENİZİ bozmamak adına, pozitif düşündüğünüz konularda çevrenize taviz vermek istemeyebilirsiniz. Tartışmalardan uzak kalmanızda yarar var. Maddesel konulara daha fazla ağırlık vermeniz gerekiyor.

AKREP: İLGİLENDİĞİNİZ konuları yaratıcılığınızla süsleyebilir ve isteklerinizi çevrenize yansıtabilirsiniz. İlişkinize yükleyebileceğiniz büyük anlamlar var. Beklentilerinizin sınırını çizme konusunda zorlanabilirsiniz.

YAY: BİLİNÇALTI düşüncelerinizin sizi yönlendirmesine izin vermek için uygun bir gün içindesiniz. Gerçekleştirmeyi amaçladığınız bir çok aktivite var ve güçlü dostların desteğiniz görmek istiyorsunuz.

OĞLAK: ÇEVRENİZDE güçlü dostlarınızın olması sizi mutlu ediyor gibi görünse de, zaman içinde onlarla aranda rekabet oluşmasına neden olacak. Derin araştırmalar gündeminizi meşgul edebilir.

KOVA: YALNIZLIĞIN size sağladığı tek şey, derin düşünmenizi gerektirecek konularda yeni keşiflerde bulunuyorsunuz. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin önemini kavrayıp hedeflerinize daha sıkı sarılacaksınız..

BALIK: GÜVENDİĞİNİZ kişilerle çalışmaktan büyük bir zevk alıyorsunuz. Bugün içsel hesaplaşmalar gündeme gelebilir. Geçmiş tecrübelerinizi yaşama geçirmede sezgisel gücünüzü rahatlıkla kullanabileceksiniz.

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