KOÇ

MADDESEL konularda inatçı tavırlarınız var. Planlarınızı hızlı bir şekilde yaşama geçirme konusunda aceleci davranıyorsunuz. Hafızanızın güçlü yönlerini ortaya çıkaracak bir yapılanma içindesiniz.

BOĞA

İNATÇI yapınız daha da belirginleşecek. Yaşamla ilgili o kadar çok planınız var ki, saplantılar içinde olduğunuz zaman, kısır bir döngü içinde oluyor, tepkisel davranıyorsunuz.

İKİZLER

DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ her şeyi, tecrübelerinizle pekiştirerek planlıyorsunuz. Arkadaşlarınızla işbirliğinin çok önemli olduğunu biliyorsunuz. Açık fikirli ve yapıcı olanları tercih ediyorsunuz.

YENGEÇ

ŞARTLARINIZI zorlamak adına başlattığınız çalışmalardan olumlu sonuçlar alacaksınız. Bulunduğunuz şartları kendi çapınızda yargılamaktan vazgeçmelisiniz. Fikirleriniz her an değişiyor

ASLAN

İÇSEL sıkıntılarınız var ve annenizle ilgili bazı sorunlar güncellik kazanıyor. Ondan beklediğiniz maddesel desteğe istediğiniz yanıtı alabileceksiniz. Güven duygusuna ihtiyacınız var.

BAŞAK

BİRLİKTE çalıştığınız kişilerin, sizinle aynı fikirde olmasına dikkat ediyorsunuz. Yeniliklere açık olacaksınız. Çekiciliğinize güvenerek bir çok işinizi istediğiniz yöne çekebileceksiniz.

TERAZİ

SOSYAL ilişkilerinizle duygusal sorunlarınızı karıştırmak istemeyeceksiniz. Bulunduğunuz ortamlarda şüpheci yaklaşımlarınız yüzünden, arkadaşlarınızın tenkitine maruz kalabilirsiniz.

AKREP

DENGENİZİN mükemmel olması sayesinde çözümleyici tarafınız ortaya çıkarıyor. Manevi duygularınızı ön plana çıkaracak davranışlar sergileyeceksiniz. Olaylara farklı bir bakış açısı getiriyorsunuz

YAY

ÇEVRENİZE ters düşmekten hoşlanmıyorsunuz. Bugün kişisel başarılarınızın alkış getirmesi olumlu sonuçları da beraberinde getiriyor. Sağlam ve kalıcı düşünceler içinde olmaya devam edin.

OĞLAK

YAPACAĞINIZ işlerin ince detaylarını düşünmelisiniz. Araştırma yaptığınız zaman bir çok olayın iç yüzünün daha kolay görebilecek, arkadaşlarınızla başarılı organizasyonlara gireceksiniz.

KOVA

GÜNÜNÜZÜ ailenizle paylaşacağınız çok yoğun bir gün olacak. Genç aile bireyleriyle ilgili sorunlar gündeme gelebilir. Bugün özellikle kalp kırmamaya özen göstermelisiniz.

BALIK

FİNANS konuların gündem kazanmasıyla satın alma duygunuz ortaya çıkıyor. Çevrenize hediye vermek isteyebilirsiniz. Ayrıca, günlük çalışmalarınıza belli bir düzen getirmek isteyeceksiniz.