KOÇ: Bugün, yanınızda çalışan kişilere soğuk davranışlar içinde olacaksınız. Çevrenizde yanlış anlaşılmak istemiyorsanız, duygularınızı her zamanki gibi paylaşmaya çalışın.

İçinize kapanmak size yakışmıyor.

BOĞA: Sosyal aktivitelerle ilgili başarınızın tartışılmayacağı bir gerçek. Birçok arkadaşınızın ortak katkılarıyla kendinizi farklı bir çalışma ortamı içinde bulabilirsiniz. Dostlarınızın fikirleri size motivasyon oluyor.

İKİZLER: Bugün, çevrenizden çabuk etkilenecek ve fikirlerini benimseyeceksiniz. Aile içinde farklı konumda hissetmek için, hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Sevdiklerinize yardım etmekten hoşlanıyorsunuz.

YENGEÇ: Düşüncelerinizden taviz vermek gibi bir niyetiniz yok. Bilinçaltınız oldukça yoğun ve iç sesinizi dinlemek için zamana ihtiyacınız var. Üzerinizde hissettiğiniz güçlü enerji hata yapmanıza neden olabilir.

ASLAN: Maddi konularda alacağınız desteğin büyük kısmını sosyal ilişkilerinizdeki başarıya borçlusunuz. Bencil imajınızın tersine, her fırsatta sergilediğiniz yardımsever yapınız çevrenizi büyülüyor.

BAŞAK: Bugün, özgürlük isteği ile hareket edeceksiniz.

Karşılaştığınız engeller karşısında sinirli tavırlar içinde olabilirsiniz. Duygusal yaşantınızda karşı tarafın sizi anlamasını beklememeniz gereken bir gün.

TERAZİ: Duygusal anlamda mutlu hissedeceksiniz.

Yaşamınızla ilgili yenilikler sizi bekliyor ve partnerinizin istekleri ön planda olacak. Sosyal yönünüzü ortaya çıkaran çalışmalar size motivasyon sağlıyor.

AKREP: Bugün öfkenizi denetim altında tutmak zorundasınız. Enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize yansıtacak olumlu çalışmalar içindesiniz. Başarıyı mıknatıs gibi çeken bir yönünüz var.

YAY: Ailenizin sorunları ile ilgileneceğiniz bir gün. Onlarla yapacağınız ortak çalışmalar gündeme gelebilir. Sevdiklerinizin desteğini üzerinizde hissettiğiniz zaman, her alanda başarı şansınız artıyor.

OĞLAK: Atılımlarınız için uygun bir gün. Güçlü bir şekilde ele alacağınız konuların küçük detayları canınızı sıkmasın. Olayların ayrıntıları üzerinde dururken, belli bir strateji uygulamalısınız.

KOVA: Bugün, maddi konulardaki beklentilerinizi büyük ölçüde karşılayabilirsiniz. Yaratıcı yönünüzü kullanmak için mükemmel bir dönem. Farklı olan taraflarınızı her zaman ortaya çıkarmak istemiyorsunuz.

BALIK: Duygularınız buğu çok değişken. Parterinizle karşıt düşünceler içinde olmanız hiç sorun değil. Zarar görebileceğiniz ortamlardan çabuk uzaklaşmayı bilen sezgisel yapınız, sizi her tür güçlükten koruyor.