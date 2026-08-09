Ekonomik bağımsızlığın yeni rotası: TOBB İş Dünyası Yapay Zekâ Zirvesi - 2

29 Temmuz'da gerçekleştirilen TOBB İş Dünyası Yapay Zekâ Zirvesi, Türkiye'nin üretim ve dönüşüm kapasitesini değerlendirdiğimiz önemli bir buluşma oldu. Geçen haftaki yazımda zirveyi ekonomik bağımsızlık, yerli yazılım ve veri egemenliği açısından ele almıştım. Bu hafta kamuoyunda merak edilen bir soruya odaklanmak istiyorum: Yapay zekâ çağında bilginin doğruluğunu ve güvenilirliğini nasıl sağlayacağız?

Yapay zekânın temelinde, bilgisayarların verilerdeki örüntüleri öğrenmesini sağlayan makine öğrenmesi bulunuyor.

Büyük Dil Modelleri (LLM); kitaplar, makaleler ve internet içerikleri üzerinde eğitilerek kelimeler arasındaki ilişkileri öğreniyor ve en olası yanıtı üretiyor.

Ancak her kaynak aynı bilimsel niteliğe sahip değil. Bu noktada önemli bir risk ortaya çıkıyor: hakemli bilimsel makale ile uzmanlığı belirsiz bir kişinin yazısını, güvenilir sağlık rehberi ile ticari amaçlı içeriği yeterince ayıramazsa yanlış bilgiyi ikna edici bir dille sunabilir. Buna teknik literatürde "halüsinasyon" veya "uydurma bilgi üretimi" deniliyor. OECD de üretken yapay zekânın güvenilir görünen yanlış içerikleri büyük ölçekte üretebildiğine de dikkat çekiyor. Yapay zekânın kendinden emin dili, bilginin doğru olduğunu kanıtlamaz. Sağlık, hukuk, finans ve eğitimde kaynağı, tarihi ve kurumsal niteliği doğrulanmayan içerikler kritik kararlara dayanak yapılmamalıdır.

Şeffaflık, hesap verebilirlik, adalet, mahremiyet, güvenlik ve insan denetimi temel ilkeler olmalıdır.

Yapay zekâ çağının asıl meselesi bilgiye erişmek değil; doğrulanmış kaynağı dijital gürültüden ayırabilmektir.

BİLGİ BÜTÜNLÜĞÜ

Yapay zekâ, internet devriminden daha kapsamlı bir dönüşüm oluşturacak. Avrupa Birliği Yapay Zekâ Tüzüğü, sistemleri risk düzeylerine göre sınıflandıran ve etik ilkeleri önceleyen bağlayıcı bir yapı kurguladı.



Çin; model kaydı, güvenlik değerlendirmesi ve sentetik içeriklerin işaretlenmesine ağırlık veriyor. Japonya insan merkezli ve inovasyon dostu bir yaklaşım izlerken ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü'nün( NIST) risk yönetimi ve bilgi bütünlüğü standartları üzerinden ilerliyor.

Ülkemiz de küresel yönelimleri yakından takip ederek kendi ihtiyaçlarına uygun yapay zekâ ekosistemini inşa ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Millî Teknoloji ve Yapay Zekâ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Türkiye Yapay Zekâ EylemPlanı, "Fark et, istifade et, üret veyönet" yaklaşımıyla profesyonel bir yol haritası sunuyor. Etik ve güvenli kullanımı destekleyecek yasal düzenleme çalışmalarıda sürüyor. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığının çalışmaları ise bu dönüşümün güvenlik boyutunu güçlendiriyor.



Öte yandan TSE'nin belgelendirme hizmeti sunduğu ISO/IEC 42001 Yapay Zekâ Yönetim Sistemi Standardı; etik, şeffaflık, veri yönetimi ve risk değerlendirmesi açısından önemli bir çerçeve sunuyor. Bu standart temelinde kaynak güvenilirliğini, bilginin izlenebilirliğini, algoritmik etkileri, veri kalitesini ve sektörel riskleri ölçen ulusal bir "Güvenilir Yapay Zekâ Uygunluk ve Sertifikasyon Programı" geliştirilmesinin Türkiye'nin yapay zekâ ekosistemine önemli katkılar sağlayacağı kanaatindeyim.



ŞEFFAFLIK ÖNEMLİ

Bu dönüşümde yapay zekâ şirketlerine de büyük sorumluluk düşüyor. Şirketlerin küresel standartları izlemesi, veri kaynaklarına ilişkin şeffaflığı sağlaması ve algoritmik riskleri düzenli olarak ölçmesi güvenilir bir ekosistemin oluşmasına katkı sunacaktır.

Yapay zekâ şirketlerinin stratejik teknoloji işletmeleri olarak ayrı bir kategoride değerlendirilmesi; Ar-Ge, nitelikli insan kaynağı, güvenilir veri, hesaplama altyapısı ve finansmana erişim bakımından desteklenmesi de Türkiye'nin teknoloji üretme gücünü artırabilir. Bu desteklerin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleriyle birlikte yürütülmesi ise toplumsal güveni güçlendirecektir.



Makine öğrenmesi ve büyük dil modelleri değişen verilerle geliştiğinden, önerilen programın yaşayan bir yapıda tasarlanması önem taşıyor. Standartların yeni riskler, teknolojik ilerlemeler ve uluslararası düzenlemeler doğrultusunda güncellenmesi; şirketlerin uygunluğunun da dijital ortamda izlenen ve belirli aralıklarla yenilenen dinamik bir değerlendirme sistemiyle takip edilmesi yararlı olacaktır.



Yapay zekâ çağında geleceği, veriye sahip olanlar değil; doğru bilgiyi üreten, kaynağını doğrulayan ve güveni yöneten ülkeler şekillendirecek. Türkiye; etik ilkeleri, dinamik standartları, güçlü teknoloji şirketlerini ve insan iradesini aynı vizyonda buluşturmalıdır. Çünkü bu büyük dönüşümde gerçek rekabet üstünlüğü, yapay zekânın hızından önce ona duyulan güvenle kazanılacaktır.