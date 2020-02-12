İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulubü'nün çocuk tenis alt yapı oyuncusu Kerem Genç, İzmir Kültürpark'ta düzenlenen 8-9-10 Yaş Kış Kupası Türkiye serisinin finalinde Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nden Yağız Gündoğdu'yu 2-0 yenerek 10 yaş kategorisinde şampiyon oldu. Kerem, ödülünü Kültürpark Tenis Kulübü'nün yeni başkanı Tolga Şekercioğlu ve İzmir BŞB'nin branş sorumlusu ve minikleri turnuvada hiç yalnız bırakmayn Ceren Kilislioğlu'nun ellerinden aldı. Kutluyoruz.



MİLLİLER YERİNDE SAYDI

Kaptanlığını Alaaddin Karagöz'ün yaptığı Kadın Milli Tenis Takımımız, Lüksemburg'un Esch-sur-Alzette kentinde ki Centre National de Tennis Kortları'nda düzenlenen Fed Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 1. Grubu ilk mücadelesinde Slovenya yenilgisinden sonra grubunun 1 numaralı ekibi uluslarası klasmanının 26. basamağında ki Polonya'ya 3-0 mağlup oldu. Önce 2. numarımız Berfu Cengiz, dünya 48 numarası Iga Swiatek'e 6-3, 6-0 ardından da bir numaralı Pemra Özgen, aynı skor ile dünya 42 numarası Magdalena Linette'e 6-3, 6-0 kaybetti. Pek başarılı olmadığımız ve hala tüm uyarılara rağmen bir gelişme de göremediğimiz çiftler kategorisinde İpek Öz/ Ayla Aksu çifti, Slovenya maçındaki olduğu gibi Polonya çiftine de 6-3, 6-4 yenildiler. Bu netice ile 3 takımlık grubumuzu, üçünü ve sonuncu olarak tamamlamış olduk.

GÖZLER BUDAPEŞTE'DE

B grubu sonuncusu olarak çıktığımız son maçlarda A grubu sonuncusu Lüksemburg, 2 maçını kaybettikten sonra çiftler maçına çıkmadı. Milli takımımız mücadeleyi 3/0 kazanmış oldu ve ülkemiz Fed Cup 1. Grup'ta kalmış oldu. Oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Dünya grubu finalleri ise Amerika, İsviçre, Rusya ve Almanya arasında Nisan ayında Budapeşte'de gerçekleşecek.



ALKIŞLAR HEPİNİZE

Federer'in öncülüğünde, Nadal'ın dostane desteği, Bill Gates ve Noah'ın katılımlarıyla yapılan gösteri maçında 52 bin seyirci ve toplam 3.5 milyon dolar yardım toplayarak tarihe geçtiler. Nasıl alkışlamak gerekir bilemiyorum!



Kısa Kısa...



ATP 250 TATA OPEN

Çek Cumhuriyetinden Vesely, senenin ilk şampiyonluğunu Auckland'ta kazandıktan sonra bu hafta da Hindistan'da (Pune) Tata Open Maharashtra turnuvasında tekler kategorisinde Belarüs'lü Gerasimov'u 7-6(2) 5-7 ve 6-3'lük setlerle yenerek ikinci şampiyonluğunu yaşadı. Çitlerde ise İsveçli Goransson / Rungkat ikilisi İsrail vatandaşı Erlich / Belarüs'lü Vasilevski çiftini 6-2, 3-6 ve 10-8 yenerek zafere ulaştı.

ATP CORDOBA Open

Turnuvaya WC ile katılan Şili'li Garin (CHI) bir numaralı seri başı 27 yaşında ki Arjantin'li Schwartzman'ı 2-6, 6-4 ve 6-0'lık skorla yenerek büyük bir sürpriz gerçekleştirdi ve kariyerindeki 3. şampiyonluğunu elde etti. Çiftlerde ise Demoliner (Brezilya) / Middelkoop (Hollanda) iklisi, Mayer ve Molteni'den oluşan Arjantin ekibini 6-3, 7-6 (4) yenerek şampiyon oldular.

MONTPELLİER OPEN

Open Sud de France Turnuvası'na WC ile katılan Fransız Monfils, Kanada'lı Pospisil 7-5 ve 6-3 yenerek hem şampiyon oldu, hem de Fransız Gasquet' in 3 şampiyonluk rekorunu egale edip 9. ATP şampiyonluğuna ulaştı. Çiftler finalinde ise kazanan Sırp Cacic / Hırvat Pavic ikilisi oldu.