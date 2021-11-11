Göztepe sıkıntılı bir duruma düştü. Sezon başında yapılan teknik adam değişikliği yaramadı. Sarı-kırmızılılar ligin dibinden kurtulamıyor. Sırp hoca El Maestro, takımı oynatamıyor! Başkan Mehmet Sepil ile yönetim izliyor! Taraftar tribünde kahroluyor!

Geçen haftalarda belirtmiştim; esas tehlike futbolcuların her mağlubiyet sonrası moral motivasyon çöküşüne maruz kalacağıydı. Buyurun alınan sonuçları görüyorsunuz. Yönetim hocayı yollasa gelecek olan da takımı tanıyana kadar ilk yarı bitecek. Bence yol yakınken bu risk alınmalı. Oyuncuları yeteneklerini bilen, kadro kurgusunu doğru yapacak Göztepe'ye yakışan teknik adam alınmalı. Çünkü bu hocayla devam etmek, Nasrettin Hoca'nın "Ya tutarsa" hikayesine benzeyecek. Ayrıca kaleci İrfan Can'la Galatasaray ile Fenerbahçe'nin ilgilenmesi performansını olumsuz etkiliyor düşüncesindeyim. Radikal kararlar çözüm getirebilir.

ARA Kİ BULASIN

Bakasetas, Bertolacci, Okaka, Pesic, Bamba, NWakaeme, Kaabi, Tetteh, Diuf, Balotelli... Diye uzayıp gidiyor bu isimler. Süper Lig'in gol krallığı panosunun ilk dokuzu. Onuncu sırada tek yerli: Kasımpaşaspor'dan Umut Bozok. Sıkı durun, bitmedi. Yirminci sıraya kadar yine ve sadece Bozok var! Geçen oniki haftada ikiden fazla gol atabilmiş tek Türk oyuncu o. Yabancı sevdasıyla yanıp tutuşan başta Fatih Terim olmak üzere soruyorum sayın hocalarımıza; bu tablo Milli Takım'a nasıl yansıdı? Gol atamadığımız gibi, ümidimiz hala 37 yaşındaki Burak Yılmaz. Başta dört büyükler ve onların kalem sevdalısı yorumcuları, yabancı sınırı kalksın diye uğraşıyorlar. Çünkü yarışmacı takım lazım onlara; kendi ülkesinde 100 bin dolar kazanamayana 3 milyon dolar vermek için koşturuyorlar! Kulüplerimizde borçlar azalacağına çoğalıyor, "Bu gidişle batacağız" diye ağlaşıyorlar ama yabancıya yine o paralar bulunuyor! Gerçi gençlerimiz hem yetenekli hem de akıllı. Bakın kafayı çalıştıran hemen Avrupa takımlarına kaçıyor!

HAKEMLİK YAPILMAZ

Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) geldiğinde belirtmiştim; kritik maçlarda fanatikler gördüğüne de inanmaz! Buyurun iki haftadır olanlara bakın. Pozisyonlar çok yakın; Galatasaray'a gol veriliyor, Beşiktaş'a ofsayt! Trabzonspor maçında Vida'ya yapılan harekette yayıncı kuruluşun yayınlamadığı açı var. Taraftarın çektiği görüntüyü görünce bu penaltı nasıl verilmez deyip neredeyse küçük dilimizi yutacak hale geliyoruz! Fenerbahçe- Kayserispor maçında dünyaca ünlü hakemimiz Cüneyt Çakır'ın doğru düdüklerine bile Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı, Trabzonlusu inanmıyor. Görüyoruz göz var nizam var penaltılar doğru. Sosyal medyada ise feryat figan. Hakemler doğru kararı vermelerine rağmen sosyal medya çığırtkanları yüzünden algı bambaşka yöne gidiyor. Hakemin pozisyonu saniyenin onda biri içinde süzüp düdüğü çalması gerekiyor.

GÜVENSIZLIK HORTLADI

Ama... Aynı pozisyonu hakem eskileri ve yorumcuları ekranda 20 dakika tartışıyor yine de ortak noktada buluşamıyorlar! Eee hakemler ne yapsın? Standart düdük ve kararlar olmadığı için şimdi bu güvensizlik hortladı. Maaşallah Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki başkanlar da hiç olmadığı kadar MHK'nın işine karıştı, hakemleri eleştirdi. Sayelerinde, artık her yıl bir MHK Başkanı ardına bakmadan kaçıyor!