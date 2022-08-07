Usta el koydu

Geçen sezondan devam eden yalnızca 4 oyuncu ile yeni bir başlangıç yapmak kolay değil. Bu 7 tane yeni oyuncu demek. Aslında yeniden bir takım kurmak demek. Doğal olarak yeni takımlar da biraz zamana ihtiyaç duyar.

Beşiktaş'ın genel görüntüsü biraz böyle.

Belli bölgelerde güzel kalite kokuları var. Özellikle forvette Weghorts ve Muleka ilk maçları olsa da ne kadar etkili olabileceklerinin sinyallerini verdiler.

Özellikle Weghorst çok etkili bir oyuncu.

Nerede olursa olsun hep kaleyi düşünüp, kendini hazır tutması çok önemli bir özellik. Bunun ne demek olduğunu sezon içinde göreceğiz. Savunmada Saiss de iyi bir oyuncu. Pozisyon bilgisi de iyi... Topu ayağındayken kullanabilme kalitesi de yüksek. İlk maçta orta alan özellikle ilk yarı beklenenin biraz gerisinde kaldı. O yüzden oyun kanatlardan oynanmaya çalışıldı.

HİÇ VAZGEÇMEDİ

İkinci yarıda Nkoudou'nun oyuna dahil olmasıyla Beşiktaş başka bir kimlik kazandı. Kanattan oynama düşüncesi ete kemiğe büründü. Özellikle soldan gelen ataklar çok ciddi bir baskı yarattı.

Karimi'nin atılmasından sonra zaten devam eden baskı ile beraber Beşiktaş oyunu istediği noktaya getirdi ve Kayserispor'u kendi ceza alanının içerisine hapsetti. Bu güzel bir görüntüydü Beşiktaş için. Sonrasında da hiç vazgeçmedi.

Bu maçı kazanmayı kafasına koymuş bir takım görüntüsünü Ghezzal'ın ayağından uzatmada gelen golle de perçinledi Beşiktaş. Usta yine sahne aldı ve Beşiktaş adına yeni sezonda büyük ümit yarattı. Bu gol çok önemli. Sezon başları her zaman bazı soru işaretlerini de içinde barındırır. Ghezzal "Endişeye yer yok, yolumuza devam ediyoruz" mesajını verdi.