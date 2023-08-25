Kadro istikrarının faydası!

Dinamo Kiev her zaman zor bir rakip. Olağan üstü şartları olağan üstü durumları dolayısıyla onlarında yaşadıkları birçok zorluk var. Buna rağmen dikkat edilmesi gereken bir ekip. Beşiktaş bunların farkında olarak bu maçı çok doğru bir taktikle oynadı. İlk ve ikinci yarının ilk 15 dakikası üstünlüğü rakibe bıraksa da kendi düşündüklerini istediği şekilde gerçekleştirdi. Özellikle Aboubakar'ın ve Fernandes'in hareketlenmeleri oyun içerisinde Beşiktaş adına önemli farklar yarattı.

Şenol Hocanın bir kadro istikrarı var.

Beşiktaş'ın ideal kadrosu olmasa da bugünler için ideal sayılabilecek bir kadro ile maça başladı.

DOĞRU OYUN MANTIĞI

Bu tür maçlarda pozisyon hataları yapmadan oyunu tutmak önceliklidir.

Bu seviyelerde basit hatalar karşısında, karşınızdaki ekipler cezayı keser.

Beşiktaş kendisi bu tür durumlara düşmeden bu önemli karşılaşmayı hem kalitesi hem de doğru oyun mantığı ile kazandı. Kadroyu değiştirmeden birlikte oynamanın her zaman artı avantajları vardır. Beşiktaş şu anda Dinamo Kiev gibi zorlu bir rakibe karşı yeni oyuncularından Zaynutdinov ve Rashica'nın da katkılarıyla önemli bir adım attı.

NEŞELİ DÖNÜYORLAR

Siyah-beyazlılar, İstanbul'a neşeli dönüyor. Bu avantajı mutlaka değerlendirip bir üst tura geçecek inancını herkese hissettirdi. Şimdi İstanbul ekibi, hafta sonunu maç yapmadan geçecek.

Eminim bu süreçte Güneş, oyuncularını rövanşa hazırlayacaktır. Yeniler de daha iyi uyum sağlayacaktır.