İlk maçta deplasmanda alınan galibiyet iki ayaklı maçlarda büyük avantaj sağlıyor. Taktik avantajını elinize geçiriyorsunuz. Rakibin belli mecburiyetlerine karşı daha geniş bir uygulama alanı ortaya çıkıyor. Beşiktaş cebine koyduğu ilk tur galibiyetinin avantajını herhangi bir şüpheye yer bırakmadan oyun olarak da sahaya yansıttı. Müsabakaya skor avantajıyla çıkan siyah-beyazlılar, rakibi karşısında rahat bir oyun ortaya koydu. Maç temposu çok pozisyon getirmese de kontrol her zaman Beşiktaş'ta kaldı. Orta alandaki Gedson Fernandes, Salih Uçan ve Amir Hadziahmetovic 3'lüsü müsabakanın dengesini Beşiktaş'ın istediği yönde tuttular. Yeni transferlerden Rashica'nın ilk 11 başlaması önemliydi.

ABOUBAKAR FARKI

Şenol Hocanın savunma güvenliğini de ön planda tuttuğunu gördük. Amartey'in sakatlığında Necip Uysal'ı stoperde Masuaku'nun yokluğunda da Onur'u sol bekte oynatması istikrardan yana olduğunu ortaya koydu. Tabii yine işin finalinde her şey bir yana Aboubakar bir yana diyoruz. Muazzam bir oyuncu. Muazzam bir golcü. Golü atarken önce resital verdi, sonrada virtüöz olarak sonucu belirledi. Aboubakar, Beşiktaş açısından çok şey ifade ediyor. Denge değiştiren bir oyuncu. Futbol karakteri çok yüksek. Hem sorumluluk altına giriyor hem de aldığı sorumluluktan mutlu oluyor. Çünkü lider bir oyuncu. Dün akşam yine turu getiren oyuncu oldu. Varlığı Beşiktaş'a güç katıyor. Kartal, önemli bir eşiği aşarak gruplara kalmayı başardı. Umarım iyi bir kura ile yoluna devam eder.