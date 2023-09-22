Ligimize oranla Avrupa'da oynarken biraz daha vites artırmak gerekiyor.

Club Brugge karşısında iyi bir mücadele verdik.

Hücum zenginliği istediğimiz ölçüde olmasa da oyun genelinde tempoyu belirli bir noktada tutabildik. Brugge, forvet bölgesi çok iyi bir ekip. Oyunu Skov Olssen, Thiago, Vanaken ile çok zorladılar. Buldukları etkili pozisyonlara da Mert Günok harika performansıyla dur dedi. Klasik bir laf olsa da futbolda atan ve tutan çok önemli. Mert'in kalede güven veren duruşu çok kritik kurtarışları Beşiktaş'ı oyunun içerisinde tuttu. Yenilen gol sonrası yapılan değişiklikler önemli bir hamleydi ve oyunun akışını Beşiktaş lehine değiştirdi.



Bir puan çok önemli

Cenk çok önemli bir oyuncu attığı gol ile bir kez daha kalitesini konuşturdu. Bu golde Aboubakar'ın muazzam asistini de es geçmeyelim. İki usta yan yana olduğunda Beşiktaş golü daha rahat buluyor. Bu grubun iki favorisi Beşiktaş ve Brugge... Deplasmanda kaybetmeden dönebilmek önemliydi. Geriye düştükten sonra buna reaksiyon vermekte takımın kendine olan güvenini artıracaktır. Bundan sonraki maçlar için bu puan Beşiktaş adına önemli bir avantaj yaratacaktır. Kaleci ve Santrfor performansları maça damga vursa da bir diğer öne çıkan isim Demir Ege oldu.

Beşiktaş'ın kendi içerisinden yetiştirdiği önemli bir yeteneğin bu seviye performansı da alkışı hak etti. Galibiyet olmasa da maç içerisindeki kazanımlar bu maç için Beşiktaş'ı mutlu etti.

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