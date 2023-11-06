Denge kaybı!

Kadro istikrarı, sistem istikrarı, oyun istikrarı, performans istikrarı bunlar futbolda çok önemli şeyler. Dengenizi kaybettiğinizde geri kazanmanız çok kolay olmuyor. Fikri anlamda bir şeyler yürekten yapmak istiyor olabilirsiniz ama bütüne bunu yansıtamadığınızda bu çabalar Antalya'da olduğu gibi sonuçsuz kalıyor. Chamberlain'den sol forvet, Tayfun'dan on numara, Bakhtiyor'dan sol bek, Onur'dan stoper yaratma düşüncesi kağıt üstünde olabilir gibi gözükse de icraat da çok fazla karşılık bulması kolay olmuyor.



Yeni transferler öne çıkmalı

Beşiktaş oyuna gönülden başladı. Özellikle ilk yarıda hem mücadele hem de kazanma iradesi olarak olanı sahaya yansıtmaya çalıştı. Bu çabanın karşılığında golü buldu ama sezon başından beri devam eden oyun bütünlüğündeki eksiklikler kalesine ceza olarak döndü. Oynayan oyuncuların mücadelesine saygı duyulabilir. Ellerinden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalıştılar.

Fakat bu kazanmak için yeterli bir seviyeye çıkamadı. Dengeniz bozulduğu zaman orta alan mücadelenizde, savunmadaki pozisyonunuzda, hücumdaki etkinliğinizi de etkili hale getiremezsiniz. Oyun içerisinde bölümbölüm iyi oynamak bu seviyelerde yetmez.

Beşiktaş'ın ihtiyacı olan yeni transferlerin takıma desteği... Bu maçta yine hayal kırıklığı olarak maçın içerisinde kayboldular. Rebic, Chamberlain, Bailly, Rashica hayal kırıklığı olarak bir maçı daha geride bıraktılar.

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