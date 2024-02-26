Maçın ilk yarısında Semih'in golü ve Cenk'in 2 net pozisyonu dışında izleyenleri mutlu edecek çok fazla şey yoktu. Özel bir tercih midir şimdilik bilmiyoruz ama rakibe topu bu kadar bırakarak oynama düşüncesi Beşiktaş adına güzel fotoğraflar vermiyor. Kendi yarı alanına çekilip rakibin ceza sahasına kadar gelmesine müsaade eden bir oyun tercihi büyük takım mantığı ile çok fazla uyuşmuyor. Bu bölüm için Semih'in attığı gole ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Sıkışan oyunun anahtarı olmaya devam ediyor. Yoktan var ettiği bir pozisyonla yine oyunu çeviren yıldız oldu.

Beşiktaş'ın sahadaki bu fetret dönemi için iyi ki Semih var diyoruz.



Kaleye yakın oynamalı

İkinci yarı olması gerektiği gibi Beşiktaş biraz daha öne doğru çıkarak oynamaya başlayınca kapasitesini daha net bir şekilde gördük. En azından Muci'nin oyunda çok görünmese de kale civarında şut imkânı yakaladığında skoru değiştirebileceğini bir kez daha izledik. Bu tür özel oyuncuları doğru zamanda doğru yerde kullanmak lazım. Beşiktaş açısından tek ön libero onun önünde 2 orta saha oyuncusu tercihi yerine Muci'yi santrfor arkası konumlandırmak daha doğru bir seçenek olarak gözüküyor.

Kaleden çok fazla uzaklaştırmamak lazım. Bu tür oyuncular topla az buluşsa da oyunu değiştirebilecek kaliteye sahipler. Bunu geliştirmek Beşiktaş'ın daha çok menfaatine olur. Doğal olarak gol atanlar kadar gözler yeni transferleri de takip etti. Al-Musrati'nin oyun içerisinde verimli olduğunu gördük.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın