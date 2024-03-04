Beşiktaş’tan hediye 3 puan

Hiçbir maça daha ilk dakikada gol yiyip mağlup başlayacağınızı düşünmezsiniz. Ama Beşiktaş ilk dakikalarda kendi kalesine attığı golle oyun dengesini Galatasaray'a hediye etti. Takım olarak Galatasaray zaten bu ligin en etkili top kullanabilen ekibi. Bu erken sağlanan avantajı, ceplerine koyup Beşiktaş'a teşekkür etmişlerdir! Geçmiş maçlara oranla daha iyi bir Beşiktaş gördüğümüzü söyleyebiliriz. Kendi ölçüsünde bir vites daha yukarıda bir oyun ortaya koydu. Özellikle orta alan mücadelesinde topun geri kapma hızında olumlu şeyler gördük diyebiliriz. Bu maçı en azından eşitleyebilecek Ghezzal, Colley ve Cenk ile yakaladığı pozisyonlar da var.



Rashica çok iyi oynadı

Maç öncesi enerjiye baktığımızda Beşiktaş taraftarının muazzam bir motivasyon içinde olduğunu gördük. Bu durum tribünlere de yansıdı. Bütün maç boyunca takımın arkasında destek olarak da devam etti. Beşiktaş adına skor olmasa da bu görüntüler oldukça mutlu ediciydi.

Karşılaşma öncesinde Beşiktaş adına maçı kim değiştirir sorusunun cevabı, Muci, Semih ve Rashica olurdu. Bu ikisinden Rashica dünün en iyi siyah-beyazlı ismi oldu. Muci'nin de kıpırdanışları var ama bütün maç boyunca Kaan Ayhan'ın çok yakın markajında kalması Semih'in öne plana çıkmasını engelledi. Galatasaray tecrübeli bir takım. Mertens ve Kerem Demirbay liderliğinde ve Barış'ın atletizmi ile bunu sahaya yansıttılar.

Beşiktaş'ın hediye ettiği golü büyük bir kazanç olarak hanelerine yazdırdılar.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın