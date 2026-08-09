Göztepe lige hazır

Göztepe, yeni sezona yalnızca hazırlanmıyor, adeta "Ben hazırım" mesajı veriyor. Sarı-kırmızılıların hazırlık sürecini Slovenya kampında yerinde takip eden bir gazeteci olarak gördüğüm tablo şu: Göztepe'de takımın oyun karakteri değişmemiş, aksine daha da güçlenmiş. İsmail Köybaşı'nın jübile maçında Trabzonspor karşısında alınan galibiyet, sezon öncesi adına önemli bir moral oldu. Göztepe, hafta sonunda oynanacak Samsun maçı öncesinde de rakibine adeta gözdağı verdi.

Göztepe'nin en önemli artısı ise oyun disiplininden taviz vermemesi. Agresif futbol, önde baskı, mücadele ve oyun temasından taviz yok. Rakibin kim olduğuna bakmadan aynı disiplinle sahada kalmaya çalışan bir takım var. Bu da bize şunu gösteriyor: Göztepe, yeni sezonda tesadüflere bırakılmış bir takım olmayacak. Geçtiğimiz sezon Avrupa hedefini son haftalara kadar kovalayan sarı-kırmızılılar, bu sezon aynı hedefi gerçekleştirmek için daha iddialı bir kadro oluşturmuş görüntüsünde.

Şimdi gözler Samsunspor maçında. Göztepe için yeni sezonun ilk önemli mesajlarından biri olacak bu karşılaşma. Göztepe bu sezona Avrupa hayalini gerçekleştirmek için hazırlandı. Ve bu kez o hayal, geçtiğimiz sezona göre çok daha yüksek sesle konuşuluyor.