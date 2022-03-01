Szalai Fener’e hayat verdi

SÜPER Lig'de şampiyonluk yarışında havlu atan, kupa ve Avrupa'da erkenden elenen Fenerbahçe'nin şu andaki tek hedefi ligi 2. sırada bitirip Şampiyonlar Ligi biletini kapmak. Son iki maçında 6 puan alarak iyi bir çıkış yakalayan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa müsabakasına da müthiş bir başlangıç yaptı. Kanarya, Zajc'ın golüyle de öne geçmesini bildi. Golden sonra ise daha çok ev sahibi ekibin ataklarını gördük. Özellikle ikinci yarıda Mabil'in oyuna girmesiyle oyun hakimiyetini eline alan Kasımpaşa, beraberlik golünü Muleka ile buldu. Kalan dakikalarda İsmail Kartal tüm kozlarını oyuna sürerken, yine şuursuzca atak yapan bir Fenerbahçe izlemeye başladık. Tam her şey böyle bitecek derken sahneye çıkan Szalai, sarı-lacivertlilere üç puanı getirdi. Kanarya bu galibiyetle rakiplerinin kaybettiği haftada 2. sıra için büyük bir adım attı. Sıradaki rakip lider Trabzonspor, heyecan dolu bir maç bizi bekliyor.

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