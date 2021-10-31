29 Ekim 1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşını kutladı. Şimdiden içimizi 100. yıl coşkusu kapladı.

Hiç kuşkusuz, 29 Ekim 1923, ülkemizin en önemli ulusal günlerinden birini tarihe kaydeden istisna bir gün. Bu tarih itibari ile, devletimizin kurucusu Atatürk'ün de ifade ettiği gibi, "Milletimizin karakterine ve adetlerine en uygun olan, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan demokratik yönetim sisteminin adı artık Cumhuriyet olmuştur"..

Osmanlı İmparatorluğunu Bahriye Nazırı Rauf Bey'in temsil ettiği ve İtilaf Devletleri ile Limni adasının Mondros Limanı'nda bulunan Agamemnon zırhlısında 30 Ekim 1918 karanlığında imzalanan Mondros Mütarekesi ve arkasından Paris'in 3 kilometre batısındaki Sevr (Sevres) kasabasındaki Seramik Müzesi'nde 10 Ağustos 1920'de kaleme alınan 433 maddelik Sevr Antlaşması, hiç kuşkusuz ülkemizin siyasi olarak yokoluşunun belgeleri idi.

ULUSAL BIR DESTAN

Bu gelişmelere karşı duran Ulusal İrade, Atatürk'ün şahsında vücut buldu ve Amasya Genelgesi'nin yayınlanması sonrası yapılan Erzurum ve Sivas Kongreleri ardından 23 Nisan'da da TBMM'nin açılması ile doruğa çıktı. Ancak, bu siyasi kararların hayatiyet kazanması, 1.ve 2.

İnönü Savaşları, Sakarya Muharebesi ve yine Atatürk'ün büyük askeri dehası sonrası Başkomutanlık Meydan Savaşı olarak adlandırılan 26-30 Ağustos 1922 tarihleri arasında gerçekleşen ve düşmanın kesin yenilgisi ile sonuçlanan askeri başarılarla söz konusu olmuştur ki tümüne bakıldığında bu bir 'Ulusal Destan'dır.

Türkler tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan bu zafer ile en karanlık dönemden kurtulmuş ve ulusumuzun en küçük bireyinin dahi tarifi mümkün olamayacak özverilerinin ve azminin büyük yansıması olan bir varoluşu kucaklamıştır.

Cumhuriyet ilan edildiğinde, ABD'de Cumhuriyetçi Warren Harding, İngiltere'de David Lloyd George, Rusya'da da Sosyalist devrimi gerçekleştiren Vladimir İlyiç Lenin gibi tarihi şahsiyetler hüküm sürüyordu ama tüm ülkeler, Birinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan sosyal, siyasi ve ekonomik krizlerle boğuşmakta idi.

EKONOMIK KRIZE DOGRU

Almanya, Versay Antlaşması'nın ağır yaptırımlarından sıyrılmaya çalışmakta, İngiltere galip tarafta olmasına rağmen ekonomik kayıplarını telafi etmekle uğraşmakta, Rusya ve ABD ise iç sorunları nedeniyle Avrupa politikalarından uzaklaşmış bir görüntü çizmekte idi. Ve dünya hızla ekonomik bir krize gidiyordu. Sonradan Büyük Bunalım denilecek olan 1929 ekonomik krizinde, sanayileşmiş ülkelerin şehirlerinde işsiz ve evsizler ordusu oluşmuş, bunalımdan etkilenen birçok ülkede ekonomik faaliyetler durmuş; tarım ürünü fiyatlarındaki astronomik düşüşlerden çiftçiler olumsuz etkilenmişti.

Bunalım dünyada 50 milyon insanın işsiz kalmasına, yeryüzündeki toplam üretimin %42 ve dünya ticaretinin de %65 azalmasına neden olmuştu.

IZMIR IKTISAT KONGRESI

Ülkemizde ise Cumhuriyet ilan edildiğinde, Kurtuluş Savaşı sonrası tüm kaynaklarını kullanmış bir millet olarak yeniden yapılanan bir durumun içinde idik. Örneğin o zamanki nüfusumuzu bile tam olarak belirlemek zordur, Osmanlı'da nüfus sayımları 1831, 1844, 1866 ve 1885 yılları dışında yapılmamış, Cumhuriyet döneminin ilk sayımı da ancak 1927'de gerçekleştirilebilmiştir.

1927 sayımının sonucu 13.648.270 idi.

Sanayi ve tarımsal veriler ise yok denilecek düzeydedir. Nitekim, Cumhuriyet'in ilk işlerinden birisi İzmir'de bir iktisat kongresi düzenlemek olacaktır (İzmir İktisat Kongresi, 17 Şubat-4 Mart 1923).

Atatürk'ün, dünyada bir eşi olmayan askeri ve siyasi zaferleri ile Cumhuriyet Bayramı'na giden yolculuk öylesine zorlu oldu ki, kutlamaları da ona paralel büyük bir onur ve gururla gerçekleştirilmeye devam edecek. Hepimize kutlu olsun.

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