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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

BİNGÖL SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

BİNGÖL CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ADAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
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GENÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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KARLIOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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KİĞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SOLHAN
Açılan Sandık Oranı %0
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YAYLADERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YEDİSU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

BİNGÖL MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ADAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
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GENÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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KARLIOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KİĞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SOLHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAYLADERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YEDİSU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 181,265 | Katılım Oranı: %81.23
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %66.6993,965 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %23.4733,066 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %6.99,726 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %1.752,462 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.051,473 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.15211 oy
%100
Seçmen Sayısı: 168,099 | Katılım Oranı: %74.56
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %65.0379,538 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %30.5637,380 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %4.415,388 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 85,927 oy 0
Millet İttifakı
%0 9,810 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%55.39 77,773 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%27.1 38,050 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%5.81 8,154 oy 0
Hür Dava Partisi
%4.48 6,296 oy 0
İyi Parti
%4.08 5,733 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%1.81 2,540 oy 0
Saadet Partisi
%1.09 1,537 oy 0
Vatan Partisi
%0.24 332 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı