;
Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA ŞEHİRLER GİRESUN
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

GİRESUN SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

GİRESUN CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DERELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

GİRESUN MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DERELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 334,730 | Katılım Oranı: %86.73
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %64.42181,383 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %25.6472,183 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %8.4323,729 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.012,840 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.27760 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.23654 oy
%100
Seçmen Sayısı: 323,987 | Katılım Oranı: %75.22
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %66.64159,171 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %31.9476,300 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.413,379 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 182,771 oy 0
Millet İttifakı
%0 95,495 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%53.71 151,916 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%17.78 50,285 oy 0
İyi Parti
%14.72 41,642 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%10.91 30,855 oy 0
Saadet Partisi
%1.26 3,568 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%1.05 2,983 oy 0
Vatan Partisi
%0.29 812 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.28 802 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı